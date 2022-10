KIANEA, el neuquino que brilla en Buenos Aires y regresa con shows en la región

Mauro Chianea, artista neuquino que lleva adelante el proyecto KIANEA en Buenos Aires, se presentará en Neuquén y Cipolletti este viernes y sábado. Antes de los shows, pasó por los estudios de En Eso Estamos, por RN RADIO, y charló sobre todo lo que viene y cómo llegó a este presente.





«Desde muy chico está presente la música, es algo que lo necesito todo el tiempo. No me imagino sin tocar, sin hacer música o sin grabar. Tuve una guitarra desde muy chico, y creo que algún recital de pequeño me habrá hecho flashear. Me pasa algo fuerte viendo música en vivo, incluso con estilos que no me gustan», relató, al ser consultado sobre cómo inició su camino en la música.

Sobre su historia, Mauro contó que «soy nacido y criado en Neuquén, viví hasta el 2017 allí, siempre en Confluencia. Apenas terminé el secundario me quise ir a Córdoba a estudiar sonido, pero desde adolescente tocaba en bandas de Neuquén. Y no me fui porque estaba con una banda en la que quería seguir, no quería dejar lo que habíamos construido».

¿Qué pasó después? «Grabando uno de los discos con esas bandas, que viajábamos cada tanto a Buenos Aires, me permitía conectar con mucha gente de allá. Y sentía que quería estar en medio de ese movimiento», explicó.

Respecto a la composición, Mauro señala que «hay una necesidad desde lo musical de decir ‘bueno, me gustaría hacer este estilo’. Y después, en cuanto a las letras, muchas veces es bajar lo que te está pasando con la realidad o ciertos momentos de lo que se ve. Hay procesos que llegaron luego de haber escrito cosas. Es un poco como la terapia, donde se procesan las cosas hablando. Y escribirlo y cantarlo también cumple algo de ese proceso terapéutico».





Chianea también habló sobre el cambio que implicó pasar a trabajar en Buenos Aires, y marcó que «allá el ambiente es tan grande que por ahí salís y conocés gente laburando en distintos proyectos, hay una conexión constante para la cual hay que estar disponible. Estar allá también te abre la cabeza, incluso si no quedás haciendo algo con la gente que conoció. Estás cerca de gente haciendo cosas copadas, tratás de incorporar y sacar data de donde sea».

En la misma línea, indicó que «cada vez que salgo allá siento que me estoy influenciando de alguien o de algo. Y si bien no vengo tan seguido a la región, cuando lo hago también aprovecho a sacar data».

Mauro analizó el presente de la música en la región y contó que «estoy en el medio entre las generaciones más viejas y más nuevas del rock de la zona. Cuando era chico me costó hacerme lugar en la escena, había otro trato entre proyectos. Hoy por fin entendemos que la información se comparte. Hay mucha más camaradería que antes, y no hay tanta distancia entre lo que pasa acá y en Buenos Aires».

Respecto a los shows que se vienen, señaló que «voy a tocar con gente con mucha trayectoria en la región: Coco y Mariano Gonzalez Ponto (batería y bajo), Esteban Riffo (guitarra) y Mariana Pessoa (voces)»; y sobre sus planes a futuro, deslizó que «a corto plazo la idea es hacer algunos shows en Córdoba, que vamos a anunciar esta semana; y para febrero/marzo de 2023 comenzar con nuevas fechas en Buenos Aires y La Plata».

Este viernes, a partir de las 21, KIANEA se presentará en Espacio Morrigan (Neuquén) y el sábado hará lo propio en La Casa de la Bodega (Cipolletti).



Escuchá la entrevista con Mauro Chianea en «En eso estamos» en RN Radio:

Sintonizá RN RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.