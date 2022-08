Lecturas: los recomendados de la biblioteca de Ricardo Kleine Samson

Por Ricardo Kleine Samson

La hija única, de Guadalupe Nettel

Las creencias, no son activos. No son bienes que se posean. Son ámbitos. Lugares intelectuales, nutridos de la realidad que se construye, en los que se vive. Se logran objetivos…se camina por la vida. Se va…

Las palabras tampoco sirven exclusivamente para comunicarnos. Por ellas, además, también cada quien construye su realidad. Tienen esa función. ¿Qué pasaría si de la canilla del baño, en lugar de agua, saliera cualquier otra cosa inimaginable? Una realidad que, transformada en creencia, debe actualizarse toda vez que las circunstancias cambien. La niñez, la familia, los amigos, la escuela, el barrio, el país, todo nos amalgama en una creencia, que nos hace. Es nuestra manera de vivir y de adecuarnos a su inestable dinámica. El miedo a perderla, nos hace entrar en pánico. Por eso debemos reaccionar con premura, para ser otro.

Esto es lo que maravillosamente hace esta mexicana: Guadalupe Nettel. Se nutre de la realidad, no miente, ficciona para hacer real, en cada una de las palabras de su novela: “La hija única” la manera en la que sutilmente las personas vamos, sin darnos cuenta, transformándonos en otra, tan distinta, que ya no podemos recordarla.



Recurro al querido poeta norteamericano Walt Whitman cuando dice: “Me contradigo. Pues bien, me contradigo. Es que somos muchos y ya soy grande” Se refería, claro, a sí mismo.

Carlos Zanon, escribe en el diario El País, refiriéndose a la autora: “No pierdan de vista a Guadalupe Nettel”

Nettel, habla nuestro idioma, es clara y no da vueltas. Hay que disfrutar de su brillo.

***

La mas preciosa de las mercancías , de Jean-Claude Grumberg (Edhasa)



En plena guerra mundial, una leñadora ve pasar todos los días un tren carguero por el bosque en el que viven con su marido, también leñador. Ella cree que llevan mercancías, ropa y alimentos que tanto les falta a ellos y los imagina en su humilde universo mental…



Un día, ve caer un bulto que tiran desde una de las ventanas enrejada del tren. Este transporta judíos a los campos de exterminio y el bulto es todo lo que mas ansiaba en su vida.



Pese a la tristeza y desamparo del escenario, el libro es una alegoría a la belleza, un canto, un grito a la vida que, la mayoría de las veces, se impone a la desgracia. La fuerza del amor y la ternura desborda las palabras. Pura literatura, pura imaginación, pura crueldad.





La ternura y el ritmo poético al que recurre Jean Claude Grumberg en las palabras de esta narración, no tiene descripción. No se puede explicar. Es un libro para ser vivido, con la advertencia de que, seguramente lo emocione tanto como a la leñadora haber encontrado a su más preciada mercancía. Deseada desde siempre…quizás, no estoy seguro, se termine abrazando al libro.



Es un libro cortito, lo puede leer en un o en dos ratos, a lo sumo tres. Sus publicaciones superaron los mas de 100 mil ejemplares en todo el mundo. Y no es para menos.

***

Un partido sin papá, de Claudia Cesaroni (Tren en movimiento)



Otra belleza narrativa que nos introduce en el mundo de la delincuencia, cuando un niño, inocente como todos, descubre que su padre ya no los acompaña a ver los partidos de fútbol en la tele como lo hacía siempre. Y se pregunta: ¿Dónde está papá? Y es cuando su madre lo manda a jugar.

Su autora, hincha de River es una abogada que se especializó en este tipo de temáticas y hasta ha escrito varios e importantes trabajos al respecto. Un libro que emociona, tanto como el anterior, pero en menos hojas. Es evidente hasta que punto su trabajo como profesional la ha sensibilizado tanto como para escribir este hermoso texto que nos ayuda a comprender el universo de estos hogares destruidos, en donde pone la lupa para explicar, en prosa, un problema recurrente y cada vez más angustiante. Pero no se agota en la delincuencia y explora el mundo de las limitadas oportunidades que les quedan para salir adelante. En un libro visual y, por sobre todo, real.



Estos dos últimos libros son de sumo interés por el grado de sensibilidad que adquieres sus narraciones. Ambos escritos con la ternura y la crueldad propia de la realidad, pero con una altura y un vuelo maravilloso, que sin caer en la vulgaridad adquieren maestría, lo que les da, sobre todo al segundo, una verdadera dimensión humana, sin estridencias, que la mayoría de las veces desconocemos.