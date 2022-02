Lecturas: “Un papá intermitente”

Todos conocemos, por experiencia propia o por relatos cercanos, algún caso de paternidades ausentes. Este concepto, que engloba desde aquellos padres que se van y no vuelven hasta aquellos que aparecen de forma eventual y no se hacen responsables de su rol, suele generar una situación compleja y muchas veces traumática para los más pequeños, que no terminan de entender qué sucede.





Es por eso mismo que la apuesta por bajar un tema tan complejo a un abordaje didáctico asoma como una tarea más que loable. Y en esta oportunidad, gracias a Magela Demarco y Caru Grossi, será posible tocar un tema sensible a través de la literatura, las ilustraciones y hasta algunas actividades.

“Un papá intermitente”, editado por La Brujita de Papel, cuenta con la escritura de la periodista y escritora Demarco y las ilustraciones de Grossi, quienes ya habían trabajado juntas previamente.

“Esta historia nos muestra que no siempre podemos elegir algunas circunstancias que nos ocurren en la vida. Lo que sí podemos, es decidir qué vamos a hacer con ellas y cómo vamos a tomarlas para que nos ayuden a crecer. La vida es un camino de posibilidades infinitas”, explicó Magela respecto al objetivo al que apunta este particular libro.

La contratapa del libro reza que “Marita tiene un papá ‘intermitente’, que a veces está y a veces no, que aparece y desaparece, ‘que se prende y se apaga’. Hay días en que la ausencia de su papá aplasta más que un elefante y ocupa todo el cuarto… Por suerte Marita también cuenta con su mamá, con sus amigas y amigos y con una técnica especial para superar esos días”. Claramente, apunta a ayudar a que los más pequeños intenten dimensionar y comprender que este tipo de infancias también pueden tener lugar y son tan reales como cualquier otra.





Una de las cuestiones más interesantes del libro, además del texto y el atractivo visual que acerca a los más pequeños a la lectura junto a sus madres, es que cuenta con una guía de actividades didácticas. No solo eso: son actividades que fueron chequeadas por la Licenciada en Educación Ivana Rugini.

Entre ellas, por ejemplo, se pide que los niños elijan algunas palabras para definir al padre ausente del texto; o que comenten cómo se lo imaginan, que lo dibujen. Pero también va más profundo, por ejemplo, al preguntar si tienen algún libro preferido al que puedan acudir cuando se sientan tristes, o si usan -y cómo- su imaginación a la hora de enfrentar dificultades.

Al mismo tiempo, después de la guía de actividades, plantea algunas ideas para que los y las pequeñas puedan sentirse mejor ante escenarios adversos: desde escuchar y bailar canciones hasta hacer deporte, pasando por los títeres, los cuentos y muchos otros pasatiempos.

Según explicó la autora del libro en diversas entrevistas tras el lanzamiento del libro, apuntó a crear esta historia y adaptarla para niños con la intención de que aquellos que atraviesan ese contexto puedan comprender que hay más personas en esa situación y no necesariamente tiene que ser un problema sin salida.

Así, Demarco y Grossi plantean una alternativa a las paternidades ausentes, ideal para que podamos charlar en casa, de una forma mucho más relajada. Bienvenido sea.