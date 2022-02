Todo lo que llega en febrero a las plataformas de streaming

Se terminó un enero eterno, con un verano bastante particular, desde las oleadas de calor hasta las tormentas pasajeras. Y si bien muchas personas continúan de vacaciones, otras tantas se preparan para retomar el ciclo laboral hasta el próximo receso. En el medio de todo esto, febrero llega con un clima renovado y, cómo no, con muchas propuestas para disfrutar por streaming. ¿Les parece si las repasamos?





Para este mes, lo más importante pasa por los estrenos de nuevas temporadas: “The Marvelous Mrs. Maisel”, “The Walking Dead”, “What We Do In The Shadows” y “The Good Doctor” son algunas de las series que tendrán varios episodios para maratonear y disfrutar.

A eso le tenemos que sumar los capítulos que se irán estrenando a lo largo del mes del éxito «This Is Us», que comenzó su última temporada en enero y que seguirá explorando la historia de la familia Pearson durante décadas: desde Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore) como una joven pareja de padres en los años 80, hasta la edad adulta de los trillizos Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) y Randall (Sterling K. Brown) en busca de amor y realización en el presente. Esos capítulos estarán disponibles los jueves en Star Plus.

Por lo pronto, a partir de mañana ya tendremos dos buenos lanzamientos para disfrutar en la pantalla de casa. Star Plus tendrá los primeros tres episodios de “Pam & Tommy”, la esperada serie que sigue la relación entre Tommy Lee (baterista y cofundador de Motley Crüe) y Pamela Anderson (estrella de Baywatch y supermodelo), uno de los noviazgos más impactantes de la década de los 90. La historia buscará explorar la relación desde el día que se conocieron hasta después de su matrimonio, consumado en 96 horas, y todo eso sin hacer foco en el escándalo que se desató tras la filtración del video sexual de su noche de bodas. Tras los primeros tres capítulos, saldrá uno por semana.





Mañana, además, estrenará la película “El Hombre Invisible”, protagonizada por Elizabeth Moss, en Netflix. “Después de que su ex novio abusivo se suicida, Cecilia comienza a reconstruir su vida para mejor. Sin embargo, su sentido de la realidad se pone en tela de juicio cuando comienza a sospechar de que su ex pareja en realidad no está muerto y es quien le está haciendo la vida imposible con consecuencias dramáticas”, reza la sinopsis. Fue lanzada en cines en 2020, con dirección del afamado Leigh Whannell, y contó con una gran recepción.

El viernes 4, por su parte, saldrán tres producciones interesantes. El más destacado es el documental “The First Wave”, que saldrá por Star Plus. Allí podremos visitar el interior de uno de los sistemas hospitalarios más afectados de Nueva York a lo largo de los primeros meses de contagio del coronavirus. Esta serie, que cuenta con una enorme cantidad de elogios de la crítica, muestra a los trabajadores de salud y el desborde sufrido en aquellos meses de 2020 y fue nominada a mejor documental en el Sindicato de Productores.

Esa misma jornada estrenará la serie “Reacher”, en Amazon Prime Video. Trata sobre un policía retirado que está retornando a la vida en sociedad, pero tras un viaje a lo largo de Estados Unidos sin teléfono ni conexión, es arrestado en un pequeño pueblo por un asesinato que no cometió nunca. A medida que Reacher busca limpiar su nombre, se da cuenta que forma parte de una conspiración mucho más peligrosa de lo que imagina.





Una de las bombas cinematográficas que llegará en febrero será “The French Dispatch” en Star Plus. Con la dirección de Wes Anderson, es una “carta de amor al mundo del periodismo, ambientada en la redacción de un periódico estadounidense en una ciudad francesa ficticia del siglo XX, con tres historias interconectadas entre sí”, según explica la sinopsis. Cuenta con un elenco impresionante: Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Bill Murray y Owen Wilson, entre otros. Estuvo nominada a una gran cantidad de estatuillas, y forma parte de la selección oficial del Festival de Cannes.

El miércoles 16, Netflix estrenará la serie “Cielo Grande”, una mezcla de acción, misterio, romance y entrañables momentos musicales, que narra la historia de un grupo de adolescentes que trabajan para salvar un hotel entrado en años y perdido en medio del Delta argentino.

Pero el gran estreno de este mes, sin lugar a dudas, será el que tenga lugar el viernes 18. Es que ese día estará disponible la cuarta temporada de “The Marvelous Mrs. Maisel”, la serie más aclamada de Amazon Prime y una de las más galardonadas de los últimos años durante las temporadas de premios. Para esta cuarta temporada, nos ubicamos en 1960, con Midge buscando un show de comedia con total libertad creativa que le permita mejorar sus presentaciones. Sin embargo, el compromiso con su carrera y los lugares a donde la llevarán no siempre estarán en sintonía con su familia y amigos.





Con un elenco conformado por Rachel Brosnahan, Alex Borstein, Tony Shalhoub, Marin Hinkle, Kevin Pollak y Gilbert Gottfried, entre otros, está considerada ampliamente como una de las mejores series de los últimos tiempos.

Ese mismo 18 habrá otros dos estrenos: “The Most Dangerous Game”, por Amazon Prime, una serie donde un hombre desesperado por salvar a su esposa (embarazada y con una enfermedad terminal) se inscribe a un juego letal. Un thriller de acción con un elenco impresionante. Además, estrenará la película “Madres paralelas” en Netflix, donde dos madres solteras se hacen amigas al dar luz el mismo día y desde allí comparten una gran conexión.

Para el domingo 20, la novedad será el lanzamiento de la undécima temporada de “The Walking Dead” por Star Plus. En esta oportunidad, los héroes deberán seguir luchando contra múltiples amenazas y contra un oasis como Commonwealth que está lejos de ser lo que esperaban.

El 23 llegará otro estreno atractivo: la tercera temporada de “What We Do In The Shadows”, que con formato de documental, explora la vida de cuatro vampiros que viven juntos hace cientos de años en Staten Island. Esta comedia que mezcla con terror cuenta con la dirección de Jemaine Clement y Taika Waititi, quienes también hicieron un largometraje homónimo. Fue nominada a numerosos premios.





Para el cierre del mes, habrá dos estrenos de peso más: “Valhalla”, secuela de “Vikingos” que se situará 100 años después con una nueva generación de héroes (saldrá el 25 por Netflix); y la quinta temporada de “The Good Doctor”, con el regreso del Dr. Shaun Murphy al hospital San Jose St. Bonaventure luego de una estadía en Guatemala (también el 25, por Amazon).

Así, las distintas plataformas presentan varias novedades para un mes corto pero que tendrá grandes producciones. ¿Ya preparaste el pochoclo y las bebidas? Dale que todavía estás a tiempo: mañana empiezan los estrenos.