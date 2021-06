En Cipolletti comienzan a vacunar a personas entre 40 y 49 años

Días después del anuncio provincial, Cipolletti ya dispuso sus primeras jornadas de vacunación para personas entre 40 y 49 años sin factores de riesgo. Esta semana, así lo comunicaron desde la campaña de vacunación, se destinarán 2.200 dosis para esta franja etaria.



Se trata de la segunda convocatoria para ciudadanos que no sean esenciales o presenten patologías de base. Hace algunas semanas comenzaron con la franja entre 50 y 59 años sin factores de riesgo.



Natalia Fernández, a cargo de la campaña, precisó que entre el miércoles y el viernes se aplicarán las dosis.

Con el nuevo sistema de turnos que dispuso el municipio, los interesados deben ingresar a https://vacuna.cipolletti.gob.ar/ para reservar un turno.



La disponibilidad depende de la oferta. Durante el fin de semana se agotaron los 2.200 cupos que dispuso el hospital de Cipolletti. Para los organizadores de la campaña, este sistema permite mayor celeridad y un importante incremento en el presentismo de los ciudadanos.



Según el informe hasta ayer por la noche, solo quedaban disponibilidad de la primera dosis para mayores de 60 años, otra tanda para personas entre 50 a 59 años sin factores de riesgo y otro segmento para personas con factores de riesgo entre 18 y 29 años.



5.000 5.00 vacunas se proyectan aplicar esta semana en Cipolletti. El viernes estará destinado para docentes y personal de salud.

Tampoco hay disponibilidad para la segunda dosis de la Sputnik V, una de las principales demandas entre los cipoleños. Hoy por el feriado no habrá vacunación. Los responsables del dispositivo pretenden inocular entre 4.000 y 5.000 personas esta semana.



El nuevo sistema para inscribirse permite visualizar la oferta de vacunas, tanto el origen de la dosis como la franja etaria, si hay disponibilidad automáticamente el sistema asigna un turno con día y hora.



Por otro lado, Fernández volvió a remarcar que por el momento no habrá vacunación a demanda en Cipolletti.

Precisó que por la delicada situación sanitaria en Cipolletti no es recomendable utilizarlo en este momento, pero no descartó que sea una posibilidad cuando baje el índice de contagios en la región.



Si bien en los últimos días, la curva de contagios por coronavirus volvió a mostrar una merma , Cipolletti continúa como la ciudad con más casos activos de covid en Río Negro.



Desde el hospital informaron que la demanda en las áreas más críticas sigue con niveles muy altos. Una de las decisiones que se tomó fue armar una carpa en el servicio de guardia para recibir pacientes covid.

Reclamo de Unter

Por otro lado, desde el gremio Unter volvieron poner énfasis en el reclamo para la aplicación de la segunda dosis para los docentes que se vacunaron con la Sinopharm.



Andrea Aguirre, secretaria general del gremio docente en Cipolletti, precisó que el 80% de los docentes vacunados recibieron la dosis de origen chino.

Hasta el momento no hay fecha prevista para completar con la vacunación.

El viernes está prevista una jornada para personal docente y de salud pero no se detalló con qué dosis.