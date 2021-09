En medio de una interna que no cesa, el Gobierno lanzará medidas para mejorar el consumo

Alberto Fernandez y Cristina Kirchner, y una interna que pareciera no tener fin.

El Gobierno trabaja contrarreloj para presentar en los próximos días una serie de medidas que impactarán favorablemente en los bolsillos de los ciudadanos, buscando así remontar, de cara a noviembre, los negativos resultados electorales del pasado domingo.

El ambiente no es el mejor. Ayer continuaron los reproches cruzados entre los distintos sectores del oficialismo y el ala dura de la coalición insistió con cambios en el Gabinete. Pero el presidente Fernández se mantiene firme frente esta ofensiva y ayer dobló su apuesta asegurando que “el rumbo no cambiará” escoltado en un acto por muchos de sus ministros que hoy son cuestionado por el kirchnerismo.

La catastrófica derrota del domingo adelantó las fechas de nuevos anuncios en las que se venía trabajando. Fuentes del ministerio de Economía señalaron a Río Negro que “las medidas que se darán a conocer próximamente ya venían en estudio y estaban planificadas para ser comunicadas más adelante, pero el escenario postelectoral cambió los tiempos”. Paralelamente el Gobierno realizará menciones especiales sobre aquellos aumentos que ya están impactando este mes -que son otorgados por Ley- buscado así algún rédito electoral adicional.

Para la mayor parte de los analistas económicos existe un riesgo potencia sobre este tipo de políticas que se basan pura y exclusivamente en la emisión sin respaldo. Pero también aclaran que son muy pocas las herramientas con las que cuenta el Gobierno para poder hacer una expansión ilimitada del gasto.

En este complejo contexto es que se instruyó ayer al ministro de Economía, Martín Guzmán, para que tenga en cuenta la disponibilidad de pesos necesaria para poder abastecer esta nueva demanda de liquidez.

Según trascendió desde la misma cartera económica las principales medidas que están en estudio y podrían ser anunciadas, parte de ellas, en las próximas horas estarían relacionadas con:

-Aumento de las jubilaciones. En septiembre, el aumento trimestral se ubicó en poco más del 12%, según surge de la fórmula de movilidad. Desde el Gobierno no se descarta anunciar un bono para antes de fin de año sobre aquellas jubilaciones mínimas.

-Regreso del IFE. Un sector del oficialismo esta estudiando impulsar una nueva versión para los sectores de menores recursos donde la recuperación todavía no llegó y los más informales. Tendría un menor alcance que en 2020 y más focalizado.

-Suba del Salario Mínimo. El Ministerio de Trabajo convocó al Consejo del Salario Mínimo para el próximo jueves 30, pero ya anticiparon que esta reunión podría anticiparse y evaluar dar un aumento adicional al piso que hoy están en poco más de 29.000 pesos, impactando este beneficio en el bolsillo de parte importante de la población.

-Incremento de los valores sobre la AUH y otras políticas sociales. En septiembre, la asignación universal -y el resto de las ayudas sociales- recibirá incrementos cercanos al 13% y el Gobierno analiza dar un suplemento extraordinario para antes de fin de año.

-Créditos a tasa subsidiada. Los bancos oficiales pondrán a disposición otros 100.000 millones de pesos a disposición de las pymes para que puedan tomar dinero fresco a tasas por debajo de la activa que hoy existe en el mercado.

-Aumentar los fondos para los programas laborales. Estudian incrementar las partidas para la reconversión de programas sociales en empleo formal, cuyo lanzamiento se espera en octubre y se prepara en conjunto con cuatro ministerios, empresas y sindicatos.

Fernández anunció más obra pública

El presidente Alberto Fernández expresó ayer un encendido discurso en un acto de gestión en el que les pidió a los argentinos que no fueron a votar el domingo que lo hagan el 14 de noviembre y apoyen a su Gobierno para que “por favor no se condene al país al retroceso”.

Parado en un escenario montado en un asfalto nuevo en la localidad de Almirante Brown, en medio de Santiago Cafiero, Gabriel Katopodis y Sergio Massa, Fernández habló de los errores de su administración.

Nosotros sabemos que tenemos cosas que corregir. Lo que hicimos mal lo corregiremos" Alberto Fernández, presidente de la Nación.

“Lo que está en juego es su futuro, no es el de nuestro gobierno”, aseguró. Y continuó, eufórico: “Y en noviembre, por favor, no interrumpamos la marcha que empezamos. Nosotros sabemos que tenemos cosas que corregir. Lo que hicimos mal lo corregiremos. Lo que no hicimos, lo haremos. Los errores cometidos no los volveremos a cometer. ¡Pero por favor, no condenemos al país al retroceso!”. Fernández dijo que lo que más le preocupa al gobierno es que la gente tenga trabajo. En el acto puso en marcha 25 obras públicas en 14 provincias, con una inversión de 3.114 millones de pesos y que se suman a las más de 2.500 que se encuentran en desarrollo, según informó oficialmente el Gobierno.