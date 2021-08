En Río Negro, dudas por indecisos y por el alto desinterés

El encuestador y consultor Ricardo Vignoni explora en las emociones y frustraciones ciudadanas. Lo hace desde hace 30 años para vertebrar sus lecturas electorales.

Esa experimentada mirada qué detecta en el comportamiento actual del electorado rionegrino. “No hay conocimiento del proceso”, resalta. “El porcentaje de indecisos y el desinterés es muy alto”.

Aporta otras conclusiones. El “35% de piso del peronismo” impone “respeto”. JSRN “asoma como el más ordenado y con mejor poder territorial”. En Juntos por el Cambio tiene “el interrogante” qué harán los radicales si gana Aníbal Tortoriello, y “la imagen de Mauricio Macri le pone techo” a esa alianza.

Igualmente, en el diálogo con Río Negro, Vignoni se focalizó en ese 25% del electorado, que según los últimos sondeos, “no tiene aún definido su voto” y, además, hay “poco interés por votar”.

-P: ¿Y eso cómo se puede traducir?¿Votos en blanco?

- R: El fantasma de los votos castigos o el escaso porcentaje nunca ha tenido mayor incidencia. Los blancos de la elección nacional del 2019 para senador y diputado llegaron a 80.000 se originaron principalmente por la confusión en el corte, pues Cambiemos no llevó candidato al Senado.

- P: ¿Una baja de asistencia a la votación?

- R: En Río Negro, en la última década, siempre estuvo por encima del 71% y tuvo un pico del 80% en el 2019. En la actual apatía, no sería extraño que caiga por debajo del 70%. También se escucha que puede repetirse otro rechazo a la política, como en el 2001, en el “...que se vayan todos”, pero entonces en Río Negro votó el 74 %.

- P: ¿La característica será la incidencia de la grieta?

- R: La “grieta” en Río Negro está muy lejos de la confrontación nacional, protagonizada por bonaerenses y porteños. Tal vez, es así porque Cambiemos no logró armar su frente opositor y nunca lo favoreció la imagen de su líder Mauricio Macri, que se fue deteriorando en forma permanente. Fue electo en el 2015 con una negativa en la Provincia del 55%, fue del 60% en el 2017 y, en el 2019, con Miguel Pichetto en la fórmula, trepo al 67%. Hoy, está en el 77%.

- P: ¿Cómo llega entonces este Juntos por el Cambio?

- R: Tiene el liderazgo de Aníbal Tortoriello, con base sólida en Cipolletti, pero su preocupación está en el rumbo que tomará el radicalismo después de las Paso. Acompañará o será como ocurrió en el 2013 cuando Miguel Saiz ganó en las Primarias, pero después para las Generales parte de su propio partido le entregó su voto a Magdalena Odarda (N/R: tres listas sumaron casi 86.800 votos en agosto y la UCR fue segunda en las PASO, pero bajó a menos de 55.000 en octubre y perdió el senador). Allí también hay más incertidumbre que certeza. De cualquier manera, Macri le pone un techo a JxC.

- P:¿Y el Frente de Todos?

- R: En Río Negro, el peronismo, desde la asunción de Néstor Kirchner, resultó victorioso siempre en las elecciones nacionales. En este proceso, sus candidatos no miden y, además, el senador Martín Doñate es muy poco conocido y Martín Soria tiene imagen negativa. Ambos aportan poco para impulsar. El acompañamiento nacional aún no llega ya que, tal vez, tener asegurado un candidato le quite motivación. La imagen del presidente Alberto Fernández no es buena, pero Cristina Kirchner, aún algo disminuida, tiene un piso interesante y arrastra con los logros de las jubilaciones y la Asignación Universal. Pero, hoy, está algo lejos de la campaña provincial.

- P: ¿Las posibilidades de Juntos Somos Río Negro?

- R: Sus candidatos también son pocos reconocidos. Pero, comenzó a incidir la imagen de Alberto Weretilneck, que es la mejor de la provincia y la gestión en ascenso de la gobernadora Carreras. JSRN asoma como el más ordenado y con mejor poder territorial, pero al peronismo no hay que subestimarlo sino hay que respetarlo. Tiene un piso del 35% y, en la última de medio término (2017), superó los 50 puntos.

El plebiscito de las gestiones y la imagen de Cristina

La incidencia de las gestiones en la elección del próximo 12 de septiembre fue otro abordaje en el diálogo y el encuestador manifestó que, “por el momento, no advirtió que se está plebiscitando”.

Entendió, en ese caso, que “el gobierno provincial acompaña” a la campaña de JSRN y, en lo nacional, reconoció sí que la “imagen del presidente Fernández viene cayendo”.

¿Y la foto del festejo de la Residencia?, se lo consultó. “Tiene un impacto, pero está dentro del paquete general”, manifestó.

Reafirmó su concepto que “lo nacional no va a impactar” y, en ese sentido, valoró “el piso de Cristina” Fernández aunque con la aclaración que no se le asigna, “hasta ahora, participación”. Incluyó, también, la estrategia de JSRN de “la provincialización de la campaña”.

Este desarrollo comicial lo sigue -esencialmente- como observador. Su presente trabajo no está ligado a la actual elección. Como siempre, retacea información de su labor, sólo admite que cumple con puntuales mediciones de gestión, solicitadas por la gobernadora Arabela Carreras.

Presencial y “galardón”

Vignoni defiende su histórico método de encuestas en forma presencial y recuerda su inclusión de la urna con las boletas, garantizándole mayor privacidad a los consultados. Recordó eso en este marco de un “25% de indecisos y tan poco tiempo”. Así, lo hice en el 2011 en Neuquén cuando Jorge Sapag ganó a Martín Farizano.

Entonces, su medición acertó en el resultado, con diferencias del 0,69 y 0,12 de los votos logrados por las dos primeras listas. Con ese sondeo, tuvo su “galardón” -recuerda- cuando fue designado en la terna de los mejores encuestadores del 2012 por el Foro Reed Latino. Otro trabajo en esa evaluación fue el triunfo del 2011 de Liliana Alvarado en Cinco Saltos sobre Jorge López.

En 1991, en Río Negro, Vignoni se inicia en el mundo de las encuestas. No arriesga un número de las realizadas en los 30 años. En cambio, no duda que el proceso más complejo fue la elección provincial del 2019. “A 20 días de la elección, se cambiaron los candidatos”, cuenta en relación al fallo de la Corte que inhabilitó a Alberto Weretilneck y Arabela Carreras se transformó en la candidata a la gobernación por JSRN.