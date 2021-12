Video: Pidieron justicia por el nene asesinado en Neuquén

Ayer se conoció que un niño de dos años llegó muerto al hospital Heller. La autopsia confirmó que fue por golpes y que además tenía signos de violencia sexual. A la tarde se produjeron incidentes entre vecinos de la Toma 7 de Mayo donde sucedió el crimen y la madre del pequeño fallecido. A la noche, incendiaron la vivienda. El padrastro es el principal acusado y el único detenido. Al mediodía se le formularán cargos por homicidio agravado por alevosía y abuso sexual con acceso carnal. Esta mañana, un grupo de madres autoconvocadas se reunieron en el monumento a San Martín para pedir justicia.

Vecinas del barrio y madres autoconvocadas se movilizaron indignadas desde que se conoció la noticia. La primera movilización fue a la casa donde vivía el niño. Allí increparon a la madre y hubo momentos de tensión.

«De acá se van a ir, el barrio los va a sacar», le dijo a la madre una vecina durante la discusión. «Ni una lágrima se le cae por su bebé muerto», le recriminó otra persona. En el lugar había presencia policial para evitar disturbios y además preservar las evidencias en la vivienda que era un lugar clave en la investigación.

A la noche, tras conocerse la autopsia que confirmó la violencia física y también indicios de agresión sexual, los vecinos incendiaron el lugar.

Esta mañana un grupo de madres autoconvocadas a las que se sumó una tía del niño asesinado reclamaron justicia en el monumento a San Martín y luego marcharon a fiscalía. Además convocaron a una nueva manifestación para el próximo jueves a las 18. «Estoy a favor del que es abusado y en silencio no puede gritar. Gritemos por ellos, pidamos justicia, seamos empáticos, con los niños no, Neuquén tiene que reaccionar», convocó una de las mujeres presentes.

«Hace unos días pedimos justicia por Lucio, pero hoy nos toca de cerca volver a pedir justicia como madres, como tías, como abuelas, que esto no tiene que seguir sucediendo, los niños no se tocan, queremos justicia y queremos que las leyes cambien porque esto no puede seguir pasando. Hoy tenemos que llorar una muerte mas en Argentina de un nene que fue brutalmente golpeado y violado, esto no puede seguir pasando, queremos justicia», agregó otra.

Al lugar llegó Yesica, hermana del padrastro del niño, principal acusado por el crimen. Ella señaló que «ya había varias denuncias, lo había llevado varias veces con golpes al hospital y nunca nadie hizo nada, hasta que llegaron a esperar esto».

Al respectó precisó que la madre había llevado al pequeño «más de 10 veces al nene quebrado y golpeado al hospital y el hospital Heller nunca hizo nada, tenía mas denuncia por violencia de los nenes y nadie nunca hizo nada. Además la tía apuntó tanto contra el padrastro del niño, como contra la madre y también un hermano de la madre al que responsabilizó por el abuso.

«Por qué tuvieron que esperar que el bebé muera», se preguntó y rogó «queremos justicia por mi sobrinito, dos años tenía, toda una vida por delante y estos hijos de puta se la arrebataron».

También Yesica contó que hace dos semanas no le dejaban ver a los niños: «a mi hace dos semanas que me habían arrebatado a los nenes, que no me los dejaban ver, que no me dejaban acercarme a la casa de ella». E insistió: «que paguen los tres porque los tres son culpables de lo que le hicieron al bebe».