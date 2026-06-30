Paro total en los yacimientos de YPF en Mendoza: Petroleros Jerárquicos de Cuyo anunciaron la medida para este martes

El gremio ratificó que la medida "se mantendrá firme" hasta que se garantice por escrito la continuidad de todas las fuentes de trabajo. Foto: gentileza.

Este martes comienza un paro total en todos los yacimientos de YPF en Mendoza, según comunicó el Sindicato de Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Cuyo y La Rioja, liderado por Julián Matamala.

El motivo de la medida de fuerza es el avance «inconsulto y arbitrario» del Proyecto Andes 2, que es parte del plan de YPF de cesar su actividad convencional en distintos puntos del país. El esquema incluye la transferencia de áreas convencionales a la empresa mendocina VenOil para mudar sus inversiones a Vaca Muerta.

En ese marco, el gremio denunció que la maniobra esconde «desvinculaciones encubiertas» a través de la baja de contratos con empresas contratistas, e indicó que la primera fase del plan «ya destruyó» más de 500 puestos de trabajo en la provincia.

El gobierno de Mendoza también fue foco de sus criticas, ya que se le acusó de «inacción y desidia» por no exigir garantías de estabilidad para los trabajadores locales.

Asimismo, la denuncia sumó un duro frente contra la ANSES, organismo al que acusan de rechazar sistemáticamente las jubilaciones de los petroleros con mayor antigüedad.

Según señaló el sindicato, el bloqueo administrativo les impide cobrar la Bonificación Extraordinaria por Egreso (un beneficio de 13 sueldos fijado por el Art. 55 del CCT 641/11), dejándolos desamparados en un contexto donde la inflación mensual supera el 2%.

Amparado en el derecho constitucional de huelga (Art. 14 Bis), el gremio ratificó que la medida «se mantendrá firme» hasta que se garantice por escrito la continuidad de todas las fuentes de trabajo.