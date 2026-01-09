Avanza la energía solar en Argentina: Artech LATAM y Tonka Solar firman un importante acuerdo de 200 MW

Arctech le brindará a Tonka Solar trackers de última generación, estructuras solares y soluciones de ingeniería, diseño y soporte técnico. (Foto: archivo).

En un contexto en el que las energías renovables comienzan a ganar protagonismo en la generación energética del país, la empresa argentina Tonka Solar firmó un importante acuerdo de 200 MW (megavatios) con la china Arctech, que es proveedora internacional de soluciones de trackers y estructuras solares.

Se trata de una firma que busca seguir impulsando el avance de las energías renovables -como la fotovoltaica-, que ya representan una parte importante de la matriz energética de Argentina. Por ejemplo, en octubre de 2025 aportaron un 25% de la generación eléctrica, alcanzando un récord inédito hasta el momento.

Adoptar estrategias similares a países como Libano, donde se logró generar hasta el 31% de su electricidad a partir de esta fuente, podría potenciar la capacidad de generación limpia en la próxima década, según indicó Low Carbon Power.

En este marco es que Tonka Solar, empresa que trabaja en componentes solares y en la manufactura de estructuras metálicas, firmó un acuerdo con Arctech LATAM, lo que implica un nuevo capítulo en el avance de la energía solar en el país. Por otro lado, el convenio consolida la estrategia de expansión la empresa china en Sudamérica.

Arctech consolida su desarrollo en la región

El creciente desarrollo de proyectos renovables, así como el alto potencial solar coloca a Argentina como un mercado atractivo dentro de la región. A partir de la firma anunciada, Arctech busca impulsar su presencia como socio tecnológico en el mercado argentino.

«Nuestro compromiso con el cono sur se refleja en cada una de las alianzas sólidas que generamos con jugadores claves del sector. Este acuerdo por 200 MW es más que un número: es el inicio de una alianza que impulsará empleo, tecnología y energía limpia en Argentina», aseguró el director comercial de LATAM Sur de Arctech, Alejandro Silva.

La compañía también anuncio la expansión de su equipo local, con la incorporación Guido Gubinelli como Sales Manager South LATAM y Belén Tezanos como Sales Manager Argentina. De ambos se espera el aporte de experiencia comercial y conocimiento técnico del sector fotovoltaico.

A nivel global, Arctech suministró más de 91 GW (gigavatios) de capacidad a más de 1.900 plantas solares en 40 países. En Latinoamérica ya ha realizado proyectos de mediana y gran escala en México, Centroamérica, Caribe, Colombia, Brasil y Chile.

La tecnología que se le otorgará a Tonka Solar

Según indicó Arctech, mediante el acuerdo le brindará a Tonka Solar: trackers de última generación; soluciones de ingeniería, diseño y soporte técnico; y estructuras solares adaptadas a las condiciones ambientales, así como las necesidades del mercado nacional.

«Esta alianza marca el inicio de una nueva etapa para el mercado solar argentino. Junto a Arctech podremos llevar adelante proyectos de gran escala con soluciones de vanguardia que aumentan el rendimiento, reducen riesgos y fortalecen la transición energética del país. Estamos convencidos de que estos 200 MW son solo el comienzo», auguró el gerente comercial de Tonka Solar, Martín Soto.