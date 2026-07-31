Aumenta el combustible en agosto 2026: Nación oficializó una suba parcial del impuesto a la nafta y el gasoil

El Gobierno nacional informó con la publicación del Boletín Oficial que agosto 2026 llegará con un incremento parcial del componente impositivo de los precios de los combustibles. También informó que postergará hasta septiembre el remanente total de las actualizaciones correspondientes al 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026 que estaban pendientes.

Sube el combustible: los detalles del decreto

Mediante el Decreto 693/2026 que se publicó este 31 de julio, la medida modifica el esquema vigente de actualización del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) -naftas y gasoil- y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), cuyos aumentos han sido diferidos en reiteradas oportunidades.

El documento resalta que en lugar de aplicar la totalidad del incremento acumulado por la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes a los años ya mencionado, se decidió fijar un ajuste reducido para los hechos imponibles perfeccionados entre el 1 y el 31 de agosto de 2026.

De esta manera, las naftas (sin plomo y virgen) sufrirán una suba del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) de $10,572 por litro y del Impuesto al Dióxido de Carbono de $0,648 por litro.

En tanto el Gasoil, reflejará un aumento del ICL de $9,511 por litro, con un tratamiento diferencial patagónico de $5,150, y del Impuesto al Dióxido de Carbono de $1,084 por litro.

Nación informó que el saldo restante del incremento total no aplicado será diferido y comenzará a tener efecto para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1 de septiembre de 2026.

Por otra parte, recordó que la medida busca «continuar estimulando el crecimiento económico a través de un sendero fiscal sostenible», atenuando el impacto directo del impuesto en los precios finales de la gasolina y el diésel durante agosto.