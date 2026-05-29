Avanza la energía solar en Santa Fe: Nación habilitó la construcción del Parque Solar San Carlos Centro

El gobierno nacional autorizó el ingreso del Parque Solar San Carlos Centro al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), dando lugar al futuro proyecto ubicado en Santa Fe, que contará con una potencia nominal de 150 megavatios (MW).

La Secretaría de Energía anunció la medida en el Boletín Oficial, mediante la resolución 120/2026. De esta forma, se habilitó el ingreso como agente generador del MEM a la empresa Industrias Juan F. Secco, a cargo de la construcción del parque solar.

Este permiso le fue otorgado a la compañía tras cumplir con los requisitos normativos de ingreso que exige la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

La iniciativa estará situada en el departamento Las Colonias, en Santa Fe. Se conectará al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a través de una nueva estación transformadora de 132 kilovoltios (kV), que se vinculará con la línea de alta tensión San Carlos-María Juana, bajo jurisdicción de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPESF)

Previamente, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la iniciativa fue aprobada por la Secretaría de Coordinación de Transformación Digital de la provincia de Santa Fe, mediante la Resolución N° 13 del 4 de mayo de 2026.

Cuando esté listo para operar, San Carlos Centro se convertirá en el parque solar más importante de Santa Fe, con sus 150 MW de potencia instalada. También será uno de los proyectos fotovoltaicos más grandes nivel nacional.