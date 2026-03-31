Avanzan las mesas de trabajo conjunto en Los Menucos: buscan consolidar el empleo local con proyectos mineros

Los Menucos fue sede del encuentro de trabajo junto a los referentes del área. Crédito: Gobierno de Río Negro

El Gobierno de Río Negro, junto al Municipio de Los Menucos y las empresas Southern Copper Argentina y Minera Pedernales, avanzaron en las primeras mesas de trabajo de los proyectos La Esperanza y Caltrauna. El eje fue consolidar una agenda común orientada al desarrollo local, la generación de empleo y el fortalecimiento de la licencia social.

En el encuentro se expusieron los resultados de los Monitoreos Participativos de Aguas, en un espacio abierto que incluyó información normativa, exposiciones técnicas de las empresas, participación de la Defensoría del Pueblo y una instancia de preguntas y diálogo con la comunidad. La firma de actas permitió dejar asentados los avances y reforzar el compromiso de todas las partes con un proceso transparente y ordenado.

Las primeras mesas de trabajo sobre los proyectos mineros La Esperanza y Caltrauna, desarrolladas en Los Menucos, consolidaron un nuevo paso en la articulación entre la Provincia, el Municipio y el sector privado, con participación de áreas de Minería y Trabajo, y de las empresas involucradas, para acompañar el desarrollo de la actividad con enfoque territorial, reglas claras y generación de oportunidades para la comunidad.

Diálogo y participación

El secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro, destacó que estos espacios “son fundamentales para que cada proyecto avance con previsibilidad, arraigo territorial y beneficios concretos para las comunidades. En Río Negro queremos una minería responsable, con controles, diálogo permanente y oportunidades reales para la población local”, sostuvo.

Uno de los puntos centrales de las mesas fue la contratación de mano de obra local. En ese marco, se trabajó sobre protocolos de articulación entre empresas, Municipio y Provincia, con el objetivo de ordenar la demanda laboral, anticipar perfiles requeridos y fortalecer los mecanismos de intermediación para priorizar a trabajadoras y trabajadores de la comunidad.

La secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, remarcó: “Estar en Los Menucos, escuchando y trabajando cara a cara con cada sector, es la forma en la que entendemos la gestión: con presencia, con compromiso y con decisiones concretas”.

“Acá no hay recetas generales. Hay realidades que requieren respuestas en territorio, articulando el Estado Provincial, el municipio, las empresas y los sindicatos para que el trabajo llegue y las oportunidades sean reales”, agregó.

En esa línea, se destacó el rol de la Bolsa de Trabajo Municipal y del Servicio Rionegrino de Empleo como herramientas para mejorar la intermediación laboral, ordenar la oferta de perfiles y dar respuesta a las necesidades que surjan a medida que los proyectos avancen.

Capacitación para más oportunidades

Otro eje abordado fue el fortalecimiento de las capacitaciones vinculadas a la actividad minera, con especial atención a perfiles como operador u operadora minera y perforista, entre otros. La articulación entre el sector público y privado busca preparar mano de obra local para una nueva etapa productiva que debe traducirse en más empleo y mejores oportunidades para las familias rionegrinas.

Las empresas, por su parte, manifestaron su voluntad de anticipar información sobre futuras contrataciones, fortalecer la comunicación con el Municipio y adecuarse a los circuitos institucionales establecidos, como parte de un esquema de trabajo coordinado con el Estado.