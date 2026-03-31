La luz será más cara en abril 2026: Nación oficializó nuevos cuadros tarifarios

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó los nuevos cuadros tarifarios para las empresas distribuidoras del AMBA, Edenor y Edesur. Los cambios empezarán a regir a partir del 1 de abril y se comunicó con la publicación de dos resoluciones en el Boletín Oficial.

Aumento en la tarifa de luz para usuarios en Edesur y Edenor

Mediante la resolución 198/2026 se informó que en el caso de la empresa Edenor, el porcentaje de incremento correrá para los usuarios residenciales sin subsidio, con subsidio, clubes de barrio, entidades de bien público, usuarios-generadores y para los sistemas de medición autoadministrada.

El texto detalla que «considerando el incremento mensual más su actualización, el Costo Propio de Distribución (CPD) de Edenor S.A. a partir del 1 de abril de 2026 aumenta un 2,04%, con respecto a marzo 2026″.

Nación resaltó que las nuevas tarifas se implementarán para todas las categorías de usuarios en el área de concesión, diferenciando entre quienes reciben subsidio estatal y quiénes no. De igual manera, se aprobó el cuadro tarifario para los usuarios residenciales que continúan recibiendo subsidio con vigencia desde la misma fecha. El texto explica que los Clubes de Barrio y de Pueblo, junto a entidades de bien público incluidas en el listado del Ministerio de Turismo y Deportes, también tendrán un esquema tarifario propio.

A su vez la resolución fija las tarifas de inyección para usuarios-generadores que aplican a quienes integran sistemas de generación distribuida y vuelcan energía a la red. Para los usuarios con medición autoadministrada, con subsidio y sin subsidio, se aprobaron valores tarifarios específicos.

En cuanto a la empresa Edesur S.A, la normativa 197/2026 determinó los valores actualizados para el Costo Propio de Distribución (CPD) y actualizó las tarifas respecto a marzo. Para el próximo mes, el incremento será de 1,98%.

La resolución indica que «las tarifas correspondientes al segmento de transporte y distribución de energía eléctrica deberán ser incrementadas conforme los resultados de las revisiones tarifarias quinquenales llevadas adelante por el ENRE».

Por su parte, el Valor Agregado de Distribución (VAD) Medio fue fijado en $60,747 para la empresa que brinda servicio a toda la zona norte, mientras que para la entidad que provee a la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte del sur del conurbano bonaerense, el VAD fue fijado en $55,900.

Con información de Infobae