Cauchari-Olaroz en Jujuy: preparan la suma de 45.000 toneladas de litio adicionales mientras se acelera su primera fase

Lithium Argentina presentó los resultados del estudio de alcance para la Fase 2 de la expansión del proyecto de litio Cauchari-Olaroz, en Jujuy. La medida contempla incorporar 45.000 toneladas anuales de carbonato de litio a la capacidad actual y llevar la producción total del complejo hasta aproximadamente 85.000 toneladas por año.

Al mismo tiempo, la compañía decidió acelerar la Fase 1 de 10.000 toneladas anuales dentro de esa expansión, mediante una planta modular que utilizará tecnología de extracción directa de litio (DLE) basada en adsorción. El objetivo es que ese primer módulo entre en producción durante 2028.

El estudio contempla para la expansión completa una vida útil de 40 años y una inversión de capital de aproximadamente US$ 1.000 millones. Con un precio de referencia de US$ 18.000 por tonelada de carbonato de litio, el proyecto arroja un valor presente neto después de impuestos de US$ 3.100 millones y una tasa interna de retorno del 28,5%.

Financiamiento asegurado y la aprobación del RIGI

El CEO de Lithium Argentina, Sam Piggot, afirmó que el estudio de alcance «confirma el valor significativo de ampliar Cauchari-Olaroz», y que se adoptará «un enfoque flexible y modular» para el desarrollo de la Fase 2 del proyecto.

Por otro lado, señaló que desde la firma se pondrán a trabajar de inmediato para «llevar adelante la Fase 1, de 10.000 toneladas anuales, utilizando tecnología de adsorción».

Piggot indicó que esa decisión se basa en que «se trata de la vía más rápida y eficiente en términos de capital para aumentar la producción, aprovechando la infraestructura y los permisos existentes, con el objetivo de iniciar la producción en un plazo de dos años».

«A partir de la aprobación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) asegurada y múltiples vías de financiación disponibles, contamos con una gran flexibilidad a la hora de impulsar Cauchari-Olaroz», añadió el ejecutivo.

La ingeniería del módulo ya comenzó en China, desde donde el equipamiento posteriormente será trasladado y ensamblado en Jujuy. Mientras tanto, la exportación de la tecnología requiere todavía una autorización regulatoria del país asiatico, mientras que en Argentina también deberán completarse los permisos necesarios. La empresa apunta a obtener las aprobaciones requeridas durante el primer semestre de 2027.