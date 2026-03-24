CERAweek 2026: Argentina impulsa el GNL y busca consolidarse como proveedor mundial de energía

Reunión en Houston durante CERAWeek 2026 entre autoridades de YPF, Eni, gobernadores patagónicos y socios estratégicos para avanzar en el desarrollo del proyecto Argentina LNG. Foto gentileza.

El proyecto «Argentina LNG», encabezado por YPF junto a la italiana Eni y XRG del grupo ADNOC, avanza hacia una nueva etapa de expansión que podría elevar significativamente la capacidad de producción de gas natural licuado del país. La iniciativa contempla actualmente dos buques de licuefacción con una capacidad de 12 millones de toneladas anuales, pero analiza sumar una tercera unidad que aportaría otras 6 millones.

Con esta ampliación, el proyecto alcanzaría las 18 millones de toneladas anuales de GNL, a las que se sumarían las 6 millones correspondientes al proyecto paralelo de Southern Energy, vinculado a Pan American Energy en la zona de Fuerte Argentino. De concretarse, Argentina podría llegar a una capacidad total de exportación de 24 millones de toneladas por año.

El desarrollo forma parte de una estrategia integral para monetizar el potencial de Vaca Muerta, uno de los reservorios de gas no convencional más importantes del mundo. La infraestructura prevista incluye instalaciones de producción, transporte y licuefacción a gran escala, con el objetivo de posicionar al país como proveedor confiable de energía a nivel global.

En este contexto, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, adelantó que se espera un anuncio relevante en los próximos días. En una entrevista exclusivacom Diario Río Negro destacó que el proyecto “va escalando” y que se están sumando nuevos socios estratégicos, lo que refuerza las expectativas en torno a su concreción.

Weretilneck también subrayó el cambio en la percepción internacional sobre la Argentina. Según explicó, el país es observado hoy desde una perspectiva más favorable, lo que se traduce en una intensa agenda de reuniones entre empresas energéticas interesadas en participar del desarrollo del GNL.

ARGENTINA LNG: RÍO NEGRO EN LA MESA GLOBAL DE LA ENERGÍA



Anoche en Houston, en el marco de #CERAWeek, mantuvimos una reunión estratégica con el presidente de @YPFoficial, @HoracioMarin_ok, el CEO Claudio Descalzi y el COO Guido Brusco de @eni; y el gobernador de Neuquén,… pic.twitter.com/w5Cnd6HXoG — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) March 24, 2026

Por su parte, el CEO de YPF, Horacio Marín, remarcó los avances del proyecto tras un encuentro en Houston en el marco de CERAWeek 2026. Allí se reunió con autoridades provinciales y ejecutivos de Eni, como Claudio Descalzi y Guido Brusco, para analizar el progreso de la iniciativa.

Marín destacó que Argentina LNG tiene el potencial de transformar al país en un proveedor global de energía, en un contexto internacional que demanda nuevas fuentes de abastecimiento. Además, atribuyó el impulso del proyecto a cambios en el entorno macroeconómico y al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que favorece la llegada de capitales.

Gran encuentro en el marco de CERAweek 2026, con los gobernadores @Rolo_Figueroa y @WeretilneckOK junto al CEO de @eni Claudio Descalzi y el COO, Guido Brusco.



Analizamos los avances del proyecto “ARG LNG” que transformará a nuestro país en un proveedor confiable de energia al… pic.twitter.com/0GEYyTSJii — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) March 24, 2026

Desde el gobierno rionegrino también enfatizaron la magnitud del emprendimiento. Según Weretilneck, se trata de una inversión superior a los 30.000 millones de dólares, con exportaciones estimadas en 300.000 millones entre 2031 y 2050 y la generación de más de 50.000 puestos de trabajo.

Por su parte, el Gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa expresó, «La Norpatagonia tiene hoy un rol estratégico en el desarrollo del país, a partir de Vaca Muerta y la oportunidad de exportar GNL a través de los puertos rionegrinos. Con una hoja de ruta clara, estamos proyectando el futuro de nuestra provincia gracias al trabajo y el esfuerzo de cada uno de los neuquinos.»

PODEMOS LLEVAR NUESTRA ENERGÍA AL MUNDO



Nos reunimos en Houston con el presidente de @YPFoficial y representantes de la empresa italiana @eni, quienes impulsan el proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) más ambicioso de la historia argentina.



La Norpatagonia tiene… pic.twitter.com/bRndMiLJot — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) March 24, 2026

La provincia de Río Negro aparece como un actor clave en este esquema, con el Golfo San Matías señalado como punto estratégico para la salida del GNL al mundo. En conjunto con Neuquén, la región de la Norpatagonia se consolida como el eje de desarrollo energético del país.

Finalmente, la participación de grandes compañías internacionales como Eni confirma la escala global del proyecto. Con avances hacia la decisión final de inversión (FID), Argentina LNG se perfila como uno de los hitos más importantes en la historia energética nacional, marcando un nuevo rumbo para la inserción del país en el mercado mundial del gas.