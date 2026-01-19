Con la mirada en Vaca Muerta, San Patricio del Chañar firmó un acuerdo para el avance de un nuevo parque industrial

El Municipio accederá al 10 por ciento de las parcelas útiles del predio, mientras que la inversión estará a cargo del sector privado. (Foto: gentileza).

El intendente de San Patricio del Chañar, Gonzalo Nuñez, y la empresaria Antonella Ferracioli firmaron un acuerdo para avanzar en la creación de un Parque Industrial Sostenible con inversión privada. Con este proyecto, la localidad neuquina aspira a tener un rol clave en el desarrollo de Vaca Muerta.

A partir de lo que se estableció en el convenio, el Municipio accederá al 10 por ciento de las parcelas útiles del predio, mientras que la inversión para el desarrollo del parque estará a cargo del sector privado. Se estima que el proyecto tendrá una extensión aproximada de 400 hectáreas.

Desde la comuna se espera que el parque le permita acompañar futuras políticas de promoción industrial, así como generar condiciones para nuevas oportunidades de crecimiento económico.

El proyecto será tratado por el Consejo Deliberante local, que «viene acompañando el proceso de crecimiento y planificación que atraviesa San Patricio del Chañar», según expresó el Municipio mediante un comunicado.

Un lugar estratégico para Vaca Muerta

También se espera que la iniciativa posicione a San Patricio del Chañar como un «portal de ingreso a la actividad hidrocarburífera», presentándose a las empresas que operan en Vaca Muerta como un parque industrial que se encuentra dentro de una localización estratégica dentro de la zona.

“Este convenio es una muestra concreta del rumbo que venimos marcando, con planificación, desarrollo y trabajo conjunto con el sector privado”, expresó el intendente. En ese sentido, remarcó que “San Patricio del Chañar sigue dando pasos firmes para generar oportunidades y consolidar un perfil productivo diverso”.

Cómo será el Parque Industrial Sostenible

El parque industrial está pensado en tres grandes áreas: para los servicios de hidrocarburos, atendiendo las demandas de Vaca Muerta; para las pequeñas y medianas industrias, así como de industrias de alto impacto; y para las agroindustrias, en búsqueda de desarrollar la producción frutihortícola y vitivinícola de la localidad.

La denominación de Parque Industrial «Verde» se debe a dos objetivos que se prometieron en el proyecto: promover la economía circular, específicamente en la gestión de los residuos, proponiendo su reutilización en los procesos productivos; y la delimitación del parque en todo su perímetro mediante espacios verdes, con lugares protegidos para localizar generadores de energía eléctrica, plantas de tratamiento de efluentes y de potabilización de agua.

La energía eléctrica del parque será producida a partir de generadores a gas, complementados con fuentes renovables -principalmente solar-, con un esquema que permita reducir emisiones y generar créditos de carbono. También se propone la reutilización del agua que se utiliza para el riego de cortinas forestales y espacios verdes.

Además del trazado urbanístico, el nuevo parque industrial propone ordenar los usos y ocupación del suelo de acuerdo a los grados de compatibilidad entre las actividades, como lo son por ejemplo los usos industriales, los servicios petroleros, la fábrica de conservas, o los espacios comunes de servicios para todos los usuarios del parque industrial.