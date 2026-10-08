Comenzó el Congreso de Herpetología en Roca: descubrimientos inéditos, tecnología y 250 científicos

El evento desarrolla del 8 al 10 de octubre con actividades que se extienden hasta el domingo 11. Foto: Alma Terzibachian.

El encuentro de científicos de toda América en el Museo Patagónico de Ciencias Naturales no solo marca un hito para la investigación en Río Negro, sino que promete la presentación de tres nuevas especies para la ciencia y una propuesta tecnológica educativa sin antecedentes en la región.

Después de meses de preparación, comenzó en Roca el XXVI Congreso Argentino de Herpetología, que se desarrolla del 8 al 10 de octubre con actividades que se extienden hasta el domingo 11.

El evento se realiza en tres sedes principales: el Museo Patagónico de Ciencias Naturales «Juan Carlos Salgado» (Av. Gral. Roca 1250), la Asociación Española (España 1371) y el Auditorio Diario Río Negro (9 de Julio 733). Y reúne a unos 250 investigadores, profesionales y estudiantes de Argentina, Chile, Perú, Brasil y Estados Unidos para debatir sobre reptiles y anfibios (tanto actuales como fósiles), biodiversidad y conservación.

El evento desarrolla del 8 al 10 de octubre con actividades que se extienden hasta el domingo 11. Foto: Alma Terzibachian.

Día histórico para la ciencia en Roca

Se trata de un hito histórico para la ciudad, ya que si bien el congreso se había realizado en la Patagonia en dos oportunidades (en Bariloche durante los años noventa y más tarde en Puerto Madryn), esta es la primera vez que se lleva a cabo en Roca.

Para Pablo Chafrat, director de Patrimonio y Museos de Río Negro y cofundador de la institución, la elección de la sede responde al desarrollo científico sostenido del museo y a su articulación con el gobierno provincial y los sectores académicos.

La jornada inaugural se inició a las 10 en el primer piso del museo con la apertura del Mural Tecnológico del Origen y Evolución de la Vida, denominado «El laberinto de la vida». En el mismo acto se nombró formalmente la Sala de Biología Richard Sage y se rindió homenaje a Gustavo Scrocchi.

Pablo Chafrat, director de Patrimonio y Museos de Río Negro en el primer día del XXVI Congreso Argentino de Herpetología. Foto: Alma Terzibachian.

Durante la tarde las actividades continuaron en la Asociación Española, donde el Salón Principal fue bautizado con el nombre del destacado herpetólogo en un homenaje organizado por la Asociación Herpetológica Argentina (AHA).

«Es un día que nos llena de emociones por muchas cosas. Esto es el fiel reflejo del reconocimiento al museo en el desarrollo científico que viene teniendo, que es uno de los motivos que más me llena de orgullo», sostuvo Chafrat en diálogo con RÍO NEGRO.

Recordó además que cuando se fundó la institución, uno de los objetivos centrales fue posicionarse en herpetología, una línea históricamente relegada en las colecciones de la Patagonia Norte: «una de las principales preocupaciones era generar colecciones científicas y desarrollo de ciencia que promueva oportunidades, descripción de nuevas especies y vinculación regional».

«El laberinto de la vida»: tecnología, fósiles y arte en el museo

El mural inaugurado reúne 94 fósiles originales y muestra las relaciones filogenéticas (el parentesco evolutivo entre los seres vivos) desde el origen de la vida, hace 4.500 millones de años, hasta las especies actuales. La obra cuenta con sensores táctiles que activan las distintas líneas evolutivas.

Pensado como una unidad didáctica para los distintos niveles educativos de Río Negro y provincias vecinas, busca entrelazar «ciencia, arte y tecnología para la divulgación y para despertar nuevas vocaciones» en una propuesta museológica única en la Patagonia.

Reconocimiento histórico: el museo de Roca como polo científico de la Patagonia

El programa académico incluye cuatro conferencias plenarias: el Dr. Donald Bailey Miles (Ohio University, EE.UU.), sobre cambio climático y el coste de vida en lagartos; el Dr. Javier Nori (Conicet/UNC), con reflexiones sobre la conservación de la herpetofauna argentina; la Dra. Marta Duré (CIC-Conicet/UNNE), sobre interacciones en comunidades de anuros; y el Dr. Ignacio Minoli, sobre el atropellamiento de reptiles en rutas del país.

Además, se incluyen tres conferencias de jóvenes herpetólogos a cargo del Dr. Juan Esteban Dajil, el Dr. Gonzalo Bravo y la Dra. Andrea Bonino.

Uno de los ejes centrales es el simposio sobre desarrollo energético, minero y conservación que se desarrolla en el Auditorio Diario Río Negro, enfocado en compatibilizar la actividad productiva y minera con la preservación de la biodiversidad.

«La ciencia y la conservación no se oponen al desarrollo productivo, sino que son socios estratégicos del desarrollo económico», explicó Chafrat.

«Un arca de Noé moderna»: tres nuevas especies saldrán a la luz

Durante las sesiones, el museo presenta ocho trabajos científicos y tres especies nuevas para la ciencia (dos lagartijas, una de Neuquén y otra de Río Negro, además de fósiles), cuyos nombres formales se conocerán en los próximos meses tras la publicación de los trabajos.

Este trabajo amplía el historial de la institución, que ya participó en el hallazgo de especies como la Liolaemus hugoi y del lagarto fósil Paleoteius lakui, pieza clave para el Cretácico en Sudamérica.

«El museo hoy es como un arca de Noé moderna donde salimos al campo a descubrir las especies que aún no están descriptas para la ciencia para poder conservarlas«, enfatizó el funcionario. «No podemos conservar aquello que no conocemos», agregó, vinculando el resguardo genético en colecciones con la soberanía científica por sus aplicaciones en salud, medio ambiente y economía.

Cómo sigue el cronograma

El evento suma múltiples propuestas abiertas a la comunidad en el museo y en la Asociación Española: sesiones de pósteres, la muestra fotográfica «Focus Herpetos», la galería «Arte y Herpetología», presentaciones culturales junto al IUPA y la Filarmónica de Río Negro (que actúa el viernes a las 22), la charla de divulgación «Con sabor a ciencia» el sábado a las 19 y un paseo de stands de productores regionales e instituciones.

El congreso es organizado por el Museo Patagónico de Ciencias Naturales, la Fundación Patagónica de Ciencias Naturales y la Asociación Herpetológica Argentina. Cuenta con el aval de la Universidad Nacional de Río Negro (IIPG), la Asociación Paleontológica Argentina y el Ideaus-Conicet, el acompañamiento del Gobierno de Río Negro a través de sus carteras de Juventud, Deporte y Cultura, y Energía y Ambiente, y el auspicio de empresas como TotalEnergies, Puesto 88 y Geólogos Asociados.