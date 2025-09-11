Crecer en el boom de Vaca Muerta: la visión de tres intendentes de Neuquén en la AOG Expo 2025

Tres intendentes de la provincia Neuquén hablaron en el stand de Diario RÍO NEGRO en la AOG Expo 2025 sobre el desafío que implica administrar ciudades alrededor de Vaca Muerta, la formación shale que no solo atrae inversiones de todo tipo, sino también una importante inmigración de diferentes partes del país y hasta del extranjero.

Para Mariano Gaido, en Neuquén «se ha dado el ejemplo»

Mariano Gaido, jefe comunal de la capital neuquina, dijo que a su criterio se debe priorizar un crecimiento combinado entre lo «público y lo privado», capaz de superar la dicotomía «donde todo tiene que ser del Estado o todo tiene que ser privado».

Afirmó que Neuquén «ha dado el ejemplo» de la unión de ambas fuerzas, por medio de un esquema que «funciona muy bien» y logró, entre otras cosas, poner a disposición un Polo Tecnológico para empresas y entidades públicas de la ciudad.

Más allá de la necesidad de infraestructura, mencionó que la expansión económica y demográfica de la región debe hacerse «priorizando a nuestra gente», para que pueda insertarse laboralmente en la cadena de valor de la industria y provea «los técnicos, ingenieros y profesionales» que se necesitan.

«Los datos son claros, la provincia y la capital crecen unas cuatro veces lo que lo hace el país», indicó el intendente.

De acuerdo Gaido, la intención del municipio es acompañar ese salto poblacional «con un marco de inauguraciones permanente«, donde los fondos se destinen a obras dedicadas a «encender la chispa de los privados».

Aseguró que actualmente la ciudad esta recibiendo 25 familias por día y que en su ejido, hay casi 130 edificios en construcción. «Eso lo estamos afrontando con superávit», necesario para desarrollar la infraestructura que se requiere, añadió.

Plaza Huincul como una «ruta libre» hacia Vaca Muerta

Gaido participó del reportaje junto al gobernador neuquino Rolando Figueroa y el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza.

El alcalde huinculense señaló que desde el inicio de su gestión «hemos desarrollado una línea muy clara«, destinada a acompañar la expansión de una ciudad que «creció abrazada a la industria del petróleo y el gas».

Explicó que en Huincul también existe una infraestructura desgastada, fruto de años sin inversiones necesarias. «Las empresas de transporte que se acunan en Huincul pisan el asfalto y se deteriora, y eso hay que arreglarlo», ejemplificó, sobre la presión adicional que implica la presencia de la actividad petrolera.

Sin embargo mencionó como ventaja la ubicación de la ciudad, levantada en un «punto estratégico de la provincia, en una ruta despejada hacia Vaca Muerta».

En ese contexto, llamó a dar «previsibilidad», garantizar «los servicios» y a combinar «infraestructura con capacitación», porque solo así «va a haber inversión».

San Patricio del Chañar y el desafío de combinar dos perfiles productivos

Por el stand de este diario también pasó el intendente de San Patricio del Chañar, Gonzalo Ñuñez.

La localidad, de fuerte impronta agroproductiva en sus inicios, vive en el presente una profunda transformación.

Ubicada en el corazón del corredor Vaca Muerta, a la vera de la Ruta 7, los desafíos son múltiples. De acuerdo al intendente, el municipio está implementando «una mirada muy ordenada», capaz de atraer inversiones y desarrollar al mismo tiempo la urbanización de El Chañar.

Uno de su mayores problemas es, precisamente, la falta de disponibilidad de tierras para urbanizar.

En función de eso, dijo que se está trabajando en una renovación del código urbanístico, con un articulado que permita «cambios de uso» en ciertas parcelas y la construcción en altura, protegiendo a su vez el perfil productivo de la localidad.