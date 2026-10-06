De Santa Cruz a Estados Unidos: Quintana Energy completó su primera exportación de crudo desde Cañadón León-Meseta Espinosa

Pis Kerinci es de bandera Islas Marshall y tiene 250 metros de eslora. Foto: gentileza.

Quintana Energy concretó su primera exportación de petróleo crudo, con un cargamento de 30.000 metros cúbicos (aproximadamente 189.000 barriles) con destino a Los Ángeles, Estados Unidos.

Según informó la compañía, la carga se realizó a bordó del buque Pis Kerinci, de bandera Islas Marshall y 250 metros de eslora.

En este marco, destacó que la actividad se logró «en muy poco tiempo» desde que asumió la operación del activo convencional Cañadón León-Meseta Espinosa, en Santa Cruz, y constituye la primera exportación de la compañía desde esas áreas.

También señaló que las exportaciones le permitirán generar divisas y sostener su plan de inversiones con recursos propios, al tiempo que busca incrementar progresivamente los volúmenes destinados al mercado externo.

«Esta carga lleva mucho más que petróleo. Lleva el talento de nuestros profesionales y el trabajo de toda una cadena de valor de proveedores que crece junto a nosotros», afirmaron desde la empresa.

La operación de Cañadón León-Meseta Espinosa luego de la salida de YPF

La compañía asumió la operación de Cañadón León-Meseta Espinosa en 2025, cedido por YPF como parte de su retirada del convencional del Plan Andes para centrarse en el desarrollo de Vaca Muerta.

En Santa Cruz, la petrolera de bandera cedió diez bloques a la empresa estatal Fomicruz, que luego se encargó de licitarlos, marcando el ingreso de nuevas empresas cómo Quintana Energy.

De esta manera, la firma integra el esquema de continuidad operativa dentro de la Cuenca del Golfo San Jorge, donde la Provincia busca garantizar la continuidad de la actividad, el sostenimiento de puestos de trabajo y la ejecución de nuevas inversiones en los yacimientos convencionales.