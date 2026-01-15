Del fútbol a las renovables: Jorge Brito reasumió la presidencia de Genneia

Genneia, una de las empresas más importantes dentro del ámbito de las energías renovables en el país, oficializó el regreso de Jorge Brito a la presidencia de su Directorio. De esta manera, el expresidente de River Plate regresará al cargo que desempeñó en la compañía entre 2015 y 2022.

Jorge Brito reemplazará a Cesar Rossi como presidente del Directorio. A pesar de sus nuevas responsabilidades en Genneia, Brito mantendrá su cargo como presidente del Directorio del Banco Macro, cargo que ocupa desde marzo de 2023.

El nuevo presidente de la empresa generadora de energías renovables también es accionista de Inversora Juramento S. A. Y es que tuvo un largo recorrido en el ámbito financiero: fue presidente de Macro Securities entre 2013 y 2022, y ocupó el mismo cargo en la ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos) entre 2017 y 2018, donde actualmente continua como vicepresidente primero.

«Es un orgullo volver a presidir una compañía que es emblema de la energía del futuro en nuestro país. Nuestro foco seguirá puesto en la innovación, la sostenibilidad y en continuar ampliando nuestra matriz renovable para acompañar el crecimiento de la industria argentina», comentó Brito en un comunicado.

Los proyectos recientes de Genneia

Entre sus proyectos recientes, Genneia puso en operación el Parque Solar San Rafael, con el que superó los 1.500 MW (megavatios) de potencia instalada renovable. Con sus 14 parques en funcionamiento -ocho eólicos y seis solares- lleva una inversión acumulada superior a los 1.600 millones de dólares desde 2016.

La compañía tiene un gran peso en la generación de energía sustentable en Argentina, ya que aporta un 20% del total de la potencia instalada, alcanzando el 21% de la generación de energía eólica (945 MW) y el 12% de la solar (639 MW).

A fines del año pasado, la empresa logró consolidarse como la mayor emisora de bonos verdes del país al colocar un bono internacional por un total de 400 millones de dólares, alcanzando de esa forma los 1.280 millones emitidos hasta la fecha.