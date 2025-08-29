El Gobierno nacional actualizó los precios mayoristas de la energía eléctrica

Los nuevos valores impactarán en los cuadros tarifarios que aplican las distribuidoras de todo el país, con bonificaciones vigentes para los hogares de menores ingresos.

La Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de María Tettamanti, oficializó los nuevos precios de referencia de la potencia y la energía que regirán en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y en el sistema de Tierra del Fuego (MEMSTDF) durante septiembre y octubre de 2025.

En el MEM, el Precio Estabilizado de la Energía quedó en $66.069 por MWh en horas pico, $64.769 en hora resto y $63.741 en hora valle, mientras que la potencia se fijó en $5.720.712 por MW-mes. Para Tierra del Fuego, los valores se ubicaron en $57.940/MWh en Ushuaia y $60.356/MWh en Río Grande en horas pico, con una potencia de entre $7,26 y $8,39 millones por MW-mes.

Además, se actualizaron los cargos del transporte en alta tensión y la distribución troncal, con tarifas diferenciadas para cada cooperativa y distribuidora del país.

La resolución también fijó en $1.647 por MWh el recargo que alimenta el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, destinado a financiar obras y subsidios en el sector.

Según la Secretaría, los ajustes buscan “sincerar los costos del sistema eléctrico” y garantizar que los subsidios lleguen de manera focalizada a los usuarios residenciales de menores ingresos (Niveles 2 y 3), que continuarán con bonificaciones sobre el precio mayorista.

Los cambios que se hicieron en el gas

El gobierno nacional elevó de 6,6% a 6,8% la alícuota de un fondo fiduciario que pesa sobre la factura de gas para costear el subsidio que se otorga a zonas frías. Lo hizo a través de la Resolución 1253/2025 del Ministerio de Economía que se publicó esta semana en el Boletín Oficial.

El recargo se aplicará sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) por cada metro cúbico 9300 kcal que ingrese al sistema de ductos en el territorio nacional e incluye los volúmenes involucrados en el autoconsumo. La normativa especifica que el recargo será trasladado a las facturas por consumos finales de los usuarios de los servicios que se encuentren afectados.