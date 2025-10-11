El RIGI y el litio marcan el nuevo ciclo minero

La minería argentina atraviesa una etapa de expansión que la posiciona como uno de los motores más dinámicos de la economía nacional. Según el último informe de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), el sector prevé alcanzar en 2025 exportaciones por 5.088 millones de dólares, lo que representa un incremento del 14% interanual, en su quinto año consecutivo de crecimiento.

El 70% de las ventas externas estará concentrado en oro, litio y plata, los tres pilares de la producción minera actual. El oro continúa siendo la principal exportación del rubro, seguido por el litio —que gana terreno a partir de la expansión de la producción en el NOA— y la plata, con buenos precios internacionales y una demanda sostenida de la industria tecnológica.

Sin embargo, las señales del declino de los yacimientos maduros de oro y plata y la falta de exploración e inversión en nuevos proyectos o ampliaciones ponen en alerta a los empresarios, que una vez más reclaman la quita de retenciones a todos los productos mineros, como la plata y el litio; el oro ya no paga retenciones.

RIGI, un marco para el desarrollo

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se consolida como una herramienta clave para atraer capitales al sector. De acuerdo con CAEM, diez proyectos mineros ya solicitaron su adhesión, representando más de 21.000 millones de dólares en inversiones, de los cuales 5.600 millones ya cuentan con aprobación.

El 74% de los proyectos con solicitud RIGI corresponden al cobre, por la magnitud de las inversiones requeridas, mientras que el litio es el mineral con mayor cantidad de proyectos presentados y ya cuenta con dos aprobaciones. El oro, en tanto, sumó pedidos vinculados a dos yacimientos. En total, el país cuenta con más de veinte proyectos mineros de gran escala en cartera, que podrían triplicar las exportaciones hacia 2030.

El informe también subraya que el RIGI no implica costo fiscal, sino que genera nuevas inversiones productivas que tributarán con una carga impositiva competitiva frente a países como Chile o Perú. Con una carga actual cercana al 53%, el nuevo marco permitiría reducirla al 39%, facilitando así la llegada de nuevos actores y ampliando la base exportadora.

El litio, protagonista del nuevo ciclo minero

El segundo documento de CAEM, dedicado al litio, revela el salto productivo del mineral estrella del NOA. Durante la primera mitad de 2025, la producción argentina alcanzó 51.400 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), lo que implica un aumento del 66% interanual y una utilización del 57% de la capacidad instalada. Para fin de año, se espera llegar a 115.000 toneladas de LCE, consolidando a la Argentina como quinto productor mundial, con el 8% de la oferta global.

El país cuenta actualmente con siete plantas en operación —entre ellas Olaroz, Cauchari-Olaroz, Centenario Ratones, Sal de Oro, Mariana y Fénix— y diecisiete nuevos proyectos que representan 12.810 millones de dólares de inversión. Si todos ellos se concretan, la capacidad productiva nacional superará las 580.000 toneladas de LCE en los próximos años.

Solo en la última década, las empresas mineras invirtieron 7.613 millones de dólares en infraestructura y producción de litio, además de otros 600 millones previstos en más de veintiún proyectos en carpeta. Los nuevos emprendimientos —como Hombre Muerto West, Pozuelos-Pastos Grandes y Sal de Vida— anticipan una nueva ola de expansión entre 2026 y 2033, que podría elevar la capacidad nacional a 428.000 toneladas de LCE, sin contar los proyectos sin fecha definida. Minera EXAR anunció que prepara su adhesión al RIGI para ampliar operaciones.

Exportaciones y empleo

Las exportaciones de litio totalizaron 385 millones de dólares en el primer semestre de 2025, un 33% más que en el mismo período de 2024, impulsadas por el crecimiento de la producción, pese a una baja del 37% en los precios internacionales. El 90% del empleo del sector se concentra en Jujuy, Salta y Catamarca, donde el litio ya genera más de 5.000 empleos directos y un número similar de puestos indirectos.

Por su parte, la producción de oro alcanzará en 2025 1,13 millones de onzas, con exportaciones estimadas en 3.377 millones de dólares, un crecimiento del 8% respecto al año anterior. En el caso de la plata, la producción rondará los 21 millones de onzas, con exportaciones por 690 millones, también un 8% superiores a las de 2024.

Estos números confirman que la minería argentina es superavitaria en la generación de divisas, y que el 80% de su facturación queda en el país en forma de salarios, compras a proveedores nacionales, impuestos y reinversión local.

Un motor de crecimiento y generador de empleo

Con un marco más competitivo, nuevos proyectos en marcha y la consolidación del litio como exportación clave, la minería argentina se encamina a duplicar su aporte al PBI en los próximos años.

De acuerdo con la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), el sector tiene el potencial para posicionarse como uno de los principales motores de crecimiento, desarrollo tecnológico y generación de divisas del país.

En ese sentido, la entidad empresaria destaca en su informe que más de 40.000 empleos directos y 100.000 indirectos dependen actualmente de la actividad minera. Además, los proyectos impulsan la creación de proveedores locales: un solo emprendimiento minero requiere más de 800 empresas de servicios a lo largo de sus etapas de exploración, construcción y producción.

El crecimiento del sector también impulsa una demanda sostenida de técnicos, profesionales e industrias regionales vinculadas, lo que refuerza el arraigo y la diversificación económica en provincias del norte.