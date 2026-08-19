El Gobierno aprobó el proyecto de Tecpetrol bajo el RIGI y habilitó una inversión millonaria en Vaca Muerta

El ministerio de Economía de la Nación, conducido por Luis Caputo, aprobó el proyecto de inversión para el desarrollo de petróleo no convencional en el área Los Toldos II Este en Vaca Muerta. La iniciativa se encuadra en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y contempla un desembolso total de US$6.400 millones por parte de la empresa Tecpetrol, de los cuales más de US$2.000 millones se ejecutarán antes de fines de 2027.

En la concesión también participa Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), la empresa de energía de la provincia del Neuquén, con una porción del 10%.

La meta fijada para el yacimiento es alcanzar una producción de 70.000 barriles de petróleo por día en 2027, lo que le permitirá a la firma llegar a un nivel cercano a los 100.000 barriles diarios en la Cuenca Neuquina. La compañía busca replicar la experiencia iniciada en 2017 con Fortín de Piedra, bloque que actualmente aporta el 16% del gas del país.

El desarrollo se localiza en el denominado Hub Norte de Vaca Muerta, en cercanías a Rincón de los Sauces. Para la puesta en marcha de las operaciones será necesaria la construcción de una Planta Central de Procesamiento (CPF), un sistema de generación eléctrica de 50 MW, instalaciones de compresión de 40.000 HP, ductos para evacuar gas y crudo, y sistemas para captación de agua.

Durante el pico de obra, la infraestructura requerirá la contratación de más de 3.100 trabajadores. Cerca de 800 pymes industriales y de servicios nacionales formarán parte de los trabajos de construcción de las instalaciones.

Desde la empresa señalaron que la aceleración del proyecto responde a la previsibilidad que brindan el marco regulatorio del sector hidrocarburífero y el RIGI, en un contexto internacional que ubica a Vaca Muerta como un activo estratégico.