En un octubre desafiante, la Pequeña y Mediana Industria Química (PyMIQ ) supo destacarse

El sector químico y petroquímico argentino atravesó un octubre complejo, con indicadores que reflejan contracciones en producción y ventas internas, aunque con algunos datos alentadores, especialmente en el desempeño de la pequeña y mediana industria química. Así lo muestra el informe mensual difundido por la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP).

El análisis se organiza en distintos bloques productivos. Incluye productos inorgánicos, petroquímicos básicos e intermedios, finales termoplásticos, finales agroquímicos y la pequeña y mediana industria química.

De acuerdo con el relevamiento, la producción sectorial registró en octubre una baja del 1% respecto de septiembre. En la comparación interanual, la caída alcanzó el 8%, impulsada principalmente por el comportamiento de los finales agroquímicos. En el acumulado del año, hasta el cierre de octubre, la producción mantiene una disminución del 5%.

Las ventas en el mercado local también evidenciaron un retroceso. En relación con el mes anterior, cayeron un 9%, como consecuencia de menores volúmenes comercializados en los segmentos de básicos orgánicos y finales agroquímicos. En términos interanuales, la disminución fue del 26%, con caídas en todos los subsectores, mientras que el acumulado anual presenta una contracción del 16%.

En materia de comercio exterior, las exportaciones mostraron un comportamiento más favorable en la comparación mensual, con un incremento del 12% respecto de septiembre. Sin embargo, al analizar el desempeño interanual, se observa una baja del 4%. En el acumulado del año, las exportaciones del sector se mantuvieron estables, sin variaciones.

Las PyMIQ vuelven a destacarse

Dentro de este escenario general, el desempeño de las PyMIQ volvió a destacarse. Si bien el comportamiento fue dispar entre los distintos rubros, el segmento mostró dinamismo tanto en producción como en ventas locales. La producción de la pequeña y mediana industria química creció un 9% en el mes y un 17% interanual, alcanzando un incremento acumulado del 7%.

Las ventas locales de las PyMIQ también arrojaron resultados positivos, con una suba del 3% respecto del mes anterior y un aumento del 11% en la comparación interanual, aunque el acumulado del año mostró una leve caída del 1%. En cuanto a las exportaciones, el segmento registró una baja mensual del 4%, pero exhibió un fuerte crecimiento del 22% interanual y acumula un aumento del 33% en lo que va del año.

Durante octubre de 2025, las importaciones del sector químico y petroquímico cayeron alrededor del 24% y las exportaciones disminuyeron un 7%, medidas en dólares. Como resultado, la balanza comercial fue deficitaria en aproximadamente 700 millones de dólares. El uso de la capacidad instalada también mostró una reducción respecto del período anterior. En promedio, se ubicó en el 50% para los productos básicos e intermedios y en el 84% para los productos petroquímicos.

En términos de facturación, las ventas totales del sector, que incluyen mercado local y exportaciones y contemplan a las PyMIQ, alcanzaron en octubre los 284 millones de dólares. De esta manera, el acumulado de ventas hasta octubre de 2025 asciende a USD 2.815 millones.

Al referirse al contexto sectorial, Jorge de Zavaleta, director ejecutivo de la CIQyP, señaló: “Los indicadores de octubre no se alejan de la tendencia de la economía en general del país, notamos contracciones del sector en cuanto a producción y ventas internas, pero con un alentador comportamiento en ventas al exterior. El sector de la pequeña y mediana industria química (PyMIQ) muestra un mejor desempeño. El contexto sigue siendo muy desafiante”.

La Cámara de la Industria Química y Petroquímica elabora este informe de manera mensual desde 1999, a partir de información provista por las empresas del sector, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Penta-Transaction-Estadísticas Import-Export y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).