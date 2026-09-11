ANSES confirmó el aumento de octubre 2026: la jubilación mínima superará los $505.000 con el bono

Tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, relevado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) determinó que el reajuste formal por movilidad que regirá a partir de octubre 2026 será del 1,66%.

Si bien el organismo estadístico comunicó una variación mensual redondeada del 1,7%, la fórmula previsional que aplicará ANSES, implementada mediante el Decreto 274/2024, exige computar la serie con dos decimales exactos, lo que fija el porcentaje técnico definitivo de actualización.

De esta manera, los haberes de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), las Pensiones No Contributivas (PNC) y las asignaciones familiares experimentarán una recomposición que, sumada a la continuidad del bono extraordinario de $70.000, elevará el ingreso mínimo de bolsillo por encima de los $505.000.

ANSES: nuevos montos de jubilaciones y pensiones en octubre 2026 con el bono de $70.000

El incremento del 1,66% actualiza la escala previsional básica de ANSES, la cual mantendrá el refuerzo mensual para las escalas de menores ingresos brutos durante el décimo mes del año:

Jubilación mínima : el haber básico sube de $428.633,20 a $435.748,51. Al sumarse los $70.000 del bono previsional, el importe consolidado a percibir alcanza los $505.748,51 brutos.

: el haber básico sube de $428.633,20 a $435.748,51. Al sumarse los $70.000 del bono previsional, el importe consolidado a percibir alcanza los $505.748,51 brutos. Jubilación máxima : el tope previsional superior del SIPA pasa de $2.884.295,54 a $2.932.174,85 mensuales (sin acceso a bonos).

: el tope previsional superior del SIPA pasa de $2.884.295,54 a $2.932.174,85 mensuales (sin acceso a bonos). Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : al representar el 80% de la mínima, el haber escala a $348.598,81, totalizando $418.598,81 brutos con el subsidio extraordinario.

: al representar el 80% de la mínima, el haber escala a $348.598,81, totalizando $418.598,81 brutos con el subsidio extraordinario. Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez : el ingreso ordinario (70% del básico) se establece en $305.023,96, alcanzando los $375.023,96 al incorporar el bono completo.

: el ingreso ordinario (70% del básico) se establece en $305.023,96, alcanzando los $375.023,96 al incorporar el bono completo. PNC para Madres de 7 hijos: equiparada al 100% del piso jubilatorio, la prestación alcanza $435.748,51, totalizando un haber mensual de $505.748,51 junto al refuerzo de $70.000.

ANSES: aumento de AUH y Asignaciones Familiares del SUAF en octubre 2026

La actualización mensual de ANSES se trasladará de forma directa a las coberturas sociales de niños, adolescentes y trabajadores registrados bajo el régimen del SUAF:

Asignación Universal por Hijo (AUH) : el valor bruto se fija en $156.588. Tras la retención preventiva del 20% ($31.317,60) sujeta a la presentación de la Libreta AUH, el cobro directo en cuenta bancaria es de $125.270,40 por menor (en niños de hasta 5 años con controles sanitarios cruzados ante el Ministerio de Salud se abona el 100% en mano).

: el valor bruto se fija en $156.588. Tras la retención preventiva del 20% ($31.317,60) sujeta a la presentación de la Libreta AUH, el cobro directo en cuenta bancaria es de $125.270,40 por menor (en niños de hasta 5 años con controles sanitarios cruzados ante el Ministerio de Salud se abona el 100% en mano). AUH por Hijo con Discapacidad : el monto total se incrementa a $509.863 ($407.890,40 de liquidación directa mensual y $101.972,60 retenidos).

: el monto total se incrementa a $509.863 ($407.890,40 de liquidación directa mensual y $101.972,60 retenidos). Asignación Familiar por Hijo (primer tramo SUAF) : pasa a $78.304 por hijo y a $254.943 en caso de discapacidad.

: pasa a $78.304 por hijo y a $254.943 en caso de discapacidad. Asignaciones de Pago Único (APU): la Asignación por Nacimiento sube a $92.825, Adopción a $554.962 y Matrimonio a $138.986.

Asimismo, ANSES corrigió al alza los topes máximos de ingresos para percibir asignaciones familiares en el SUAF: el techo individual asciende a $3.264.431 y el límite de ingresos totales del grupo conviviente se sitúa en $6.528.862.

Por qué el reajuste previsional de ANSES es del 1,66% y cómo consultar las liquidaciones

La discrepancia entre el 1,7%, divulgado en el informe general de precios del INDEC, y el 1,66% liquidado en las prestaciones radica en la metodología de cálculo administrativo.

Mientras que la comunicación de prensa del índice inflacionario promedia y redondea la variación mensual a un único decimal, las resoluciones normativas de ANSES toman la cifra oficial sin redondeos a dos decimales para preservar la exactitud actuarial de los haberes.