Acompañada por Genneia, la firma Plaza Logística anunció la compensación sus emisiones de gases de efecto invernadero

Plaza Logística, compañía dedicada al desarrollo y administración de parques logísticos, compensó sus emisiones generadas durante 2025 con el respaldo de Genneia. De acuerdo a la firma, esta iniciativa le permitió por tercer año consecutivo compensar el total de las emisiones de Alcance 1 y 2 derivadas de sus operaciones.

A partir de un esquema de compensación de emisiones, la compañía compensó en total 568 toneladas de CO₂ equivalente. Lo hizo a través un esquema combinado de Créditos de Carbono, certificados bajo el Estándar de Carbono Verificado (VCS), para las emisiones de Alcance 1, y Certificados Internacionales de Energía Renovable (I-RECs) para las emisiones de Alcance 2, destinados a cubrir el 100% de la demanda eléctrica de sus operaciones en áreas comunes y oficina central.

El Estándar de Carbono Verificado (VCS), administrado por la organización Verra, certifica proyectos que reducen o eliminan emisiones de gases de efecto invernadero, otorgando un crédito de carbono único llamado Unidad de Carbono Verificada (VCU) por cada tonelada reducida.

Los I-RECs, por su parte, permiten acreditar, de manera trazable y verificable, la generación de energía a partir de fuentes renovables en una cantidad equivalente a la demanda eléctrica de las operaciones, contribuyendo así a reducir las emisiones asociadas al uso de energía.

De acuerdo a lo que se indicó en un comunicado de prensa, la medida es parte de una estrategia integral de sustentabilidad impulsada por Plaza Logística. Combina la adopción de estándares ambientales desde la etapa de diseño de sus naves logísticas, la gestión de riesgos ambientales y la medición y compensación de emisiones, con el objetivo de consolidar la capacidad de adaptación frente a los desafíos del cambio climático.

«La compensación del 100% de nuestras emisiones de Alcance 1 y 2, junto con las iniciativas que impulsamos en materia de acción climática, representa un avance en nuestra estrategia de sustentabilidad. En un contexto de crecimiento de la compañía continuamos integrando prácticas que contribuyan a una operación más eficiente y sostenible», expresó la gerente de Sustentabilidad de Plaza Logística, María Jimena Zibana.

Por su parte, el director de Asuntos Corporativos de Genneia, Gustavo Castagnino, afirmó: «Cada vez más compañías incorporan energías renovables como parte de sus estrategias ambientales y operativas. En Genneia tenemos como objetivo fortalecer una matriz energética más eficiente, que acompañe la evolución hacia modelos productivos competitivos».

Según se destacó desde la empresa, Genneia brinda actualmente soluciones sostenibles a más de 100 empresas de diversas industrias, con el fin de facilitar mecanismos de abastecimiento que reduzcan el impacto ambiental y promuevan un desarrollo industrial responsable.