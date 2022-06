Hubo cortes de gas a escuelas en Villa la Angostura por la alta demanda y una falla

Las bajas temperaturas que golpean a la región desde hace 10 días dispararon el consumo de gas y algunas localidades de la Cordillera de Neuquén y Río Negro registraron cortes durante la madrugada en escuelas y centros deportivos. También se informó sobre una falla en una planta compresora clave que sumó mayor presión al abastecimiento domiciliario, aunque sin restricciones.

En diálogo con Energía On, desde Camuzzi confirmaron que hubo cortes en Villa La Angostura y Bariloche, aunque no afectó al consumo residencial. En un trabajo conjunto con los municipios, se autorizó la restricción en el suministro a escuelas, gimnasios, natatorios y estaciones de GNC, con el objetivo de no afectar la demanda prioritaria.

“No solo en la región patagónica, sino también en el resto del país, hay un frente frío bastante intenso y llevamos 10 días, de Buenos Aires para el sur, con temperaturas en cero o bajo cero. El sistema actúa como un todo y eso significa que la demanda creciente se siente en diversos puntos del sistema”, indicaron desde la empresa operadora.

Particularmente en Villa la Angostura se cortó el abastecimiento de gas, durante la noche, a 12 escuelas y 2 natatorios. En el caso de las escuelas, si bien no hay horario escolar durante la noche y la madrugada, las estufas siguen prendidas para que cuando inicie la cursada de la mañana el establecimiento esté calefaccionado, con lo cual hay un alto consumo, pero pasivo.

En números 12 escuelas se quedaron si gas durante la noche para evitar cortes en domicilios.

Según informaron, hoy a la mañana, de esas 12 escuelas se había normalizado el suministro a 7, y se espera que, cuando se termine de estabilizar el sistema, se restablezca el abastecimiento al resto.

La región de la Cordillera se abastece desde el gasoducto Cordillerano-Patagónico de unos 1.500 kilómetros de cañerías que cruza las 3 provincias y abastece unas 25 localidades. Ese caño tiene dos puntos de entrega, uno en Chubut y otro en Neuquén y el gas se va consumiendo a medida que el caño recorre las diversas localidades.

Precisamente, en el punto de abastecimiento de Neuquén, en Paso Flores, la planta compresora que opera Camuzzi presentó inconvenientes. Con lo cual se previó que para la noche iban a generarse inconvenientes.

Cerca de las cuatro de la mañana, el equipo compresor que había registrado problemas volvió a funcionar de manera normal.

“El altísimo consumo y una planta compresora que no estaba funcionando como debía iba a generar inconvenientes. En estos casos el objetivo es defender la demanda prioritaria que son domicilios, instituciones sanitarias, centros comunitarios, etc. Principalmente en la noche que es cuando hay más consumo”, señalaron desde Camuzzi.

En un día tipo, hay dos grandes picos de consumo, uno es al mediodía y el otro durante la noche, cuando el grueso de la población está en la casa. La máxima prioridad siempre es mantener ese consumo estable.

Tal como publicó este medio, en Bariloche también se tomaron medidas preventivas que fue cortar el suministro a piletas, estaciones de GNC y gimnasios. Con eso se sostuvo la operación y no se registraron inconvenientes con los usuarios residenciales.

Por último, desde Camuzzi destacaron que, ante la situación que se registró anoche, el Ejército Argentino, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Asociación de Hoteleros Gastronómicos redujeron el consumo “en la medida de lo posible”. “Todo eso ayudó que el pico de consumo de la noche pueda ser sostenido sin inconvenientes, mientras se reparaba la planta”, indicaron.