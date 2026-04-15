Litio en Mendoza: la Provincia envió a La legislatura la declaración de impacto ambiental del proyecto Don Luis y Otro

El Gobierno de Mendoza remitió a la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración de litio «Don Luis y Otro«, con el fin de obtener la aprobación para avanzar en la producción de litio en la provincia. La iniciativa está ubicada en la zona de Salinas del Diamante, entre los departamentos de San Rafael y Malargüe.

De esta manera, ambas cámaras analizarán la DIA emitida por la Autoridad Ambiental Minera, tras un proceso de evaluación que incluyó dictámenes técnicos, instancias de participación ciudadana y el cumplimiento de los requisitos legales vigentes. El desarrollo del proyecto está a cargo de la empresa mendocina El Jarillar, en asociación con la australiana Ampere Lithium.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, explicó que la provincia formalizó el ingreso del documento «luego de un trabajo extenso de análisis, con la participación técnica de organismos como la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo, el Departamento General de Irrigación, Vialidad Provincial, municipios y el INAI».

Latorre subrayó que el proceso incluyó dos audiencias públicas: una en San Rafael (noviembre de 2024) y otra en Malargüe (noviembre de 2025). En ese sentido, destacó que la iniciativa cumple con lo marcado por la Ley 7.722 y las normativas ambientales nacionales y provinciales.

El proyecto corresponde a la etapa de exploración de minerales de primera categoría en una superficie superior a las 234.000 hectáreas. El Gobierno provincial apuesta a que esta iniciativa diversifique la matriz productiva de Mendoza, impulsada por la creciente demanda global de litio para la transición energética.

Lo que dice la Declaración de Impacto Ambiental

A través de un comunicado de prensa, el gobierno mendocino destacó que la DIA fue aprobada por la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental y la Dirección de Minería, donde se estableció que el proyecto cumple con los requisitos técnicos y legales para proceder a la etapa de exploración. En cumplimiento de la ley, su aplicación plena requiere la ratificación por parte de la Legislatura provincial.

Antes de que la iniciativa sea tratada en la Legislatura, la Autoridad Ambiental Minera del Ministerio de Energía y Ambiente estableció un conjunto de condiciones y exigencias ambientales que deberán cumplirse.

Estas incluyen la actualización de la línea de base ambiental, la implementación de planes de monitoreo de agua, aire, suelo, flora y fauna, la presentación de planes de contingencia, la obtención de permisos sectoriales y la constitución de seguros ambientales.

De la misma manera, se contemplan obligaciones vinculadas al control ambiental permanente, la gestión de residuos, la protección de la biodiversidad, el resguardo del recurso hídrico y la elaboración de una línea de base social indígena, con el objetivo de identificar y evaluar posibles impactos sociales y culturales.

El esquema de control prevé la presentación periódica de informes, la posibilidad de inspecciones sin aviso y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento, así como la actualización ambiental del proyecto cada dos años.