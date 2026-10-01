En medio del paro por financiamiento, la UBA quedó otra vez entre las 10 mejores universidades de Latinoamérica

La medida de fuerza comenzó este miércoles y alcanza a la UBA y otras universidades públicas del país, cuyos gremios reclaman además una recomposición salarial del 33,4%.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) quedó nuevamente entre las diez mejores universidades de Latinoamérica y el Caribe, según la edición 2027 del ranking QS. El resultado se conoció en medio del paro universitario de 72 horas que exige al Gobierno la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Según la edición 2027 del QS World University Rankings: Latin America and the Caribbean, elaborado por la consultora británica Quacquarelli Symonds, la UBA conservó el décimo puesto regional. También se mantiene como la universidad argentina mejor ubicada en el listado, que este año incluye 517 instituciones.

La UBA mantiene su lugar entre las mejores universidades del continente

El ranking analiza a las universidades a partir de ocho indicadores vinculados con investigación, empleabilidad, experiencia de aprendizaje y compromiso global. La UBA aparece entre las diez primeras de la región en cuatro de esas variables, con resultados destacados en reputación y presencia digital.

La Reputación Académica ubicó a la universidad porteña en el segundo lugar regional. El indicador mide la valoración de académicos sobre el prestigio de las instituciones, mientras que la Reputación de los Empleadores también la posicionó segunda entre las universidades de América Latina y el Caribe.

Otro de los indicadores destacados fue el Impacto en la Web, donde la UBA alcanzó el cuarto puesto regional.

Paro universitario y reclamo salarial: qué exigen los gremios a la gestión nacional

El resultado académico se conoció en una semana marcada por el paro universitario nacional. Los gremios docentes y no docentes reclaman la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 33,4%. La medida comenzó el 30 de septiembre y finaliza el 2 de octubre, pero se preven nuevas acciones de lucha.

El juez Cormick intimó al gobierno a cumplir con la ley de financiamiento universitario y le dio cinco días.

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, destacó el resultado y señaló: “El posicionamiento de la Universidad de Buenos Aires entre las mejores universidades de Latinoamérica no hace más que renovar nuestro compromiso y responsabilidad como institución académica”. También atribuyó el reconocimiento al trabajo de docentes, no docentes, científicos y demás integrantes de la institución.

Por su parte, el vicerrector Emiliano Yacobitti sostuvo: “Estos resultados nos vuelven a llenar de orgullo, reafirmando nuestro compromiso con la universidad pública y de calidad que todos queremos”. El dirigente universitario vinculó además la continuidad de esos resultados con la situación salarial de los trabajadores y reclamó inversión en educación, salud y ciencia.