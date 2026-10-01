Mini focaccias caseras: la receta fácil para que queden suaves por dentro y doradas por fuera

Las mini focaccias son una alternativa sencilla para preparar un pan casero esponjoso y lleno de sabor. Con pocos ingredientes y el clásico toque de aceite de oliva, se pueden servir solas, acompañar una picada o transformar en pequeños sándwiches.

La focaccia es uno de los panes más populares de la cocina italiana y también uno de los más versátiles. Su masa aireada, el aceite de oliva y la superficie ligeramente crocante permiten combinarla con diferentes ingredientes.

Esta vez, la propuesta es prepararla en formato individual: pequeñas focaccias caseras que quedan tiernas por dentro y doradas por fuera.

Además de resultar prácticas para servir, pueden personalizarse antes de entrar al horno con romero, tomates cherry, aceitunas, cebolla, ajo o simplemente sal gruesa.

Ingredientes para preparar mini focaccias

Para la masa:

500 gramos de harina 000

10 gramos de levadura seca

350 ml de agua tibia

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de azúcar

1 cucharadita de sal

Para cubrir:

Aceite de oliva

Romero fresco o seco

Sal gruesa o en escamas

Tomates cherry, aceitunas o cebolla, opcional

Cómo hacer mini focaccias caseras paso a paso

Primero, colocar en un recipiente el agua tibia junto con la levadura y el azúcar. Mezclar y dejar reposar durante algunos minutos.

En otro bowl colocar la harina y la sal. Incorporar poco a poco la preparación con levadura y agregar el aceite de oliva.

Mezclar hasta obtener una masa húmeda y ligeramente pegajosa. No es necesario agregar demasiada harina: una masa con buena hidratación ayudará a conseguir una focaccia más aireada y esponjosa.

Amasar durante algunos minutos, cubrir el recipiente y dejar reposar hasta que la masa duplique aproximadamente su volumen.

Cómo darle forma a las mini focaccias

Una vez realizado el primer levado, dividir la masa en pequeñas porciones.

Formar discos gruesos y colocarlos sobre una placa previamente aceitada, dejando suficiente espacio entre ellos.

Dejar descansar nuevamente durante 20 a 30 minutos.

Después llega uno de los pasos característicos de la focaccia: con las yemas de los dedos, realizar pequeños huecos sobre la superficie de cada pan, sin atravesar completamente la masa.

Agregar un buen hilo de aceite de oliva, sal y romero. En este momento también se pueden incorporar tomates cherry cortados, aceitunas o cebolla.

Cuánto tiempo cocinar las mini focaccias

Llevarlas a un horno previamente calentado a 200°C y cocinar durante aproximadamente 15 a 20 minutos, dependiendo del tamaño.

Estarán listas cuando la superficie se encuentre ligeramente dorada y la base haya tomado color.

Al retirarlas del horno se puede agregar un pequeño hilo extra de aceite de oliva para potenciar el sabor y mantener la superficie húmeda.

El secreto para conseguir una focaccia más esponjosa

Uno de los errores más habituales al preparar este tipo de pan es agregar demasiada harina porque la masa resulta pegajosa.

La focaccia necesita una masa relativamente hidratada para desarrollar una miga suave y aireada. Por eso, es preferible trabajarla con las manos ligeramente aceitadas en lugar de sumar harina continuamente.

También es importante respetar los tiempos de levado y colocar las focaccias en un horno que ya haya alcanzado la temperatura indicada.

El resultado son pequeños panes dorados que pueden comerse tibios, acompañar una picada o abrirse al medio y rellenarse con quesos, fiambres, vegetales asados o pesto.