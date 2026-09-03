Simonato: «Vaca Muerta representa crecimiento para Chevron»

La Contry Manager de Chevron comparó la roca argentina con las cuencas no convencionales más maduras de Norteamérica. Foto gentileza.

Durante el encuentro organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) en Houston, la Country Manager de Chevron en Argentina, Ana Simonato, analizó la evolución del plan estratégico de la petrolera en el país, el paso hacia la operatividad directa en nuevos bloques y el impacto de los marcos regulatorios en la competitividad global del shale argentino.

El rol de las grandes empresas multinacionales en el desarrollo de los recursos no convencionales resulta decisivo para sostener la curva de aprendizaje y la eficiencia en la región. En este escenario, Chevron ocupa una posición pionera que comenzó a gestarse hace más de una década con los primeros desarrollos masivos de la cuenca neuquina.

La presencia de la petrolera estadounidense en la Argentina cuenta con antecedentes en la producción convencional, pero la masificación de Vaca Muerta marcó el inicio de una nueva era técnica y productiva.

Al recordar los primeros pasos en el desarrollo no convencional, Simonato remarcó el camino recorrido junto a su socio estratégico: «Chevron tiene un largo camino con Argentina. Mucho más atrás, en 1999, con el desarrollo convencional, y empezó mucho antes. Después de eso, en 2013, fuimos a colaborar con YPF para comenzar el desarrollo de Loma Campana, y ustedes ven lo que es ese campo hoy», destacó la ejecutiva durante la jornada del IAPG.

El aprendizaje técnico acumulado en esa alianza sentó las bases para acelerar el desarrollo con operación propia en nuevas áreas del mapa no convencional: «Continuamos creciendo esa alianza con Argentina, pero también ahora estamos entrando como operadores en Vaca Muerta. Y eso es lo que El Trapial significa para nosotros: es el futuro y el crecimiento como operadores en Argentina», enfatizó Simonato.

El despliegue operativo hacia bloques situados en el norte de la formación exige adaptar las técnicas de completación a las diferencias de presión, profundidad y ventanas de fluidos.

Al comparar la calidad de la roca argentina con las cuencas no convencionales más maduras de Norteamérica, la titular de Chevron subrayó el valor del conocimiento acumulado en el terreno, «Todo el mundo habla de la calidad de Loma Campana y de cómo se compara con los mejores negocios de los Estados Unidos. Tenemos datos que se han probado en nuestro caso. Necesitamos aprender… en el norte de Vaca Muerta necesitamos aprender sobre las diferentes ventanas y sobre la incertidumbre en esa zona, y lo hemos hecho».

En esa línea, Simonato explicó que la compañía busca transferir y multiplicar las mejores prácticas globales desarrolladas en grandes activos internacionales, como la cuenca Permian en Estados Unidos, «Queremos aumentar esos aprendizajes y Vaca Muerta es un gran paso para nosotros en esos asentamientos», sostuvo.

Para respaldar el flujo de inversiones de capital intensivas y habilitar obras clave en infraestructura de transporte, Simonato insistió en la importancia de contar con reglas claras, previsibilidad jurídica y estabilidad fiscal de largo alcance.

Al referirse ante el auditorio del IAPG al rol de las herramientas normativas como el RIGI o los esquemas de participación público-privada (PPP), la Country Manager precisó las condiciones clave para sostener los proyectos: «Para los proyectos de esta escala tenemos que tener condiciones macroeconómicas establecidas, necesitamos una regulación y necesitamos condiciones fiscales que, a largo plazo, van a sostener ese desarrollo».

Asimismo, remarcó que la certidumbre regulatoria es el catalizador para posicionar a la Argentina como un actor confiable en el mercado energético internacional. «Representa la confianza en ese crecimiento en la producción… en cómo posicionamos la producción macroeconómica como una exportación sustentable para el mundo y una fuente de energía confiable», manifestó.

«Lo que nos hace compartir la confianza en Argentina es la posición que tenemos en Vaca Muerta, el crecimiento, las condiciones ideales que vemos hoy y, por supuesto, el marco que nos permitirá sostener y ser competitivos. Lo importante es asegurarnos de que nuestros desarrollos sean competitivos», concluyó Simonato.