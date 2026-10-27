Nación reglamentó el nuevo régimen de Zona Fría y amplió el consumo eléctrico bonificable para el norte del país

El Gobierno nacional modificó el esquema de bonificaciones energéticas con dos medidas que repercuten sobre las tarifas de gas en la Patagonia, Malargüe y la Puna, así como en el consumo de electricidad en las provincias del norte del país.

A través de las resoluciones 300/2026 y 299/2026, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía amplió los bloques de consumo eléctrico que reciben bonificación en las regiones de mayores temperaturas y reglamentó el nuevo Régimen de Zona Fría, establecido por la Ley 27.828 y el Decreto 1.266/26.

Mediante un comunicado, Nación aseguró que el objetivo es que los beneficios energéticos tengan en cuenta tanto las condiciones climáticas de cada región como la situación económica de los hogares.

Cómo cambia el Régimen de Zona Fría

En paralelo, la Resolución 299/2026 reglamentó el nuevo Régimen de Zona Fría, que alcanza a los usuarios residenciales de la Patagonia, Malargüe y la Puna.

Este nuevo esquema mantiene una bonificación del 50%, pero modifica la base sobre la que se calcula el beneficio. A diferencia del régimen anterior, en el que el descuento se aplicaba sobre el total de la factura, la bonificación se calcula ahora sobre el gas efectivamente consumido.

Los usuarios inscriptos en el SEF que residan en las provincias que dejan de formar parte de la denominada zona fría ampliada podrán acceder a una bonificación adicional del 20% sobre el precio del gas aplicado a los consumos base, siempre que cumplan con el criterio de ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales por hogar por mes.

Ampliación del tope de consumo para las provincias del norte

En paralelo, la Resolución 300/2026 amplió el tope de consumo de energía eléctrica que recibe tarifa bonificable en las zonas bioambientales caracterizadas por temperaturas elevadas. De esta manera, busca contemplar el mayor uso de equipos de refrigeración durante los períodos de altas temperaturas.

Para los hogares ubicados en «zonas muy cálidas», el bloque bonificable pasó a ser de 500 kWh mensuales entre noviembre y abril. En las «zonas cálidas», por su parte, se estableció un bloque de 300 kWh mensuales durante todo el año, que se eleva a 370 kWh en diciembre, enero y febrero, que son los meses de mayor demanda.

Sobre esos bloques se aplica la bonificación vigente dentro del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), destinado a concentrar la asistencia en los hogares que cumplen con los criterios de vulnerabilidad establecidos por el Gobierno.

Esta medida alcanza a 2.371.941 usuarios residenciales de 15 provincias del Norte Grande: Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Según explicó la Secretaría de Energía, la actualización se definió a partir de la información brindada por CAMMESA sobre el comportamiento del consumo residencial durante períodos de altas temperaturas y de la clasificación bioambiental establecida por la norma IRAM 11603.