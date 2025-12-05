Oleoducto VMOS: ¿Cuándo se prevén las pruebas hidráulicas?

El megaproyecto avanza en las instalaciones de superficie, válvulas, equipos de bombeo junto a las pruebas hidráulicas.

Con un paso acelerado, el megaproyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) avanza con las instalaciones de superficies y la planificación de las pruebas hidráulicas. El ducto que exportará el petróleo de Vaca Muerta ya tiene soldados los 440 kilómetros que unen Allen y Punta Colorada, en el Golfo San Matías.

Con la finalización de la etapa de soldaduras, la obra logró completar el cierre metálico entre mayo y noviembre. El ducto fue impulsado por el consorcio liderado por YPF, junto a Vista Energy, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol junto a Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

Se prevé que para finales de 2026 comiencen las operaciones con una capacidad inicial de exportaciones de 180.000 barriles diarios. Se busca incrementar los despachos a 550.000 barriles por día en 2027 en busca de lograr 750.000 barriles diarios para 2028, para lo cual se requerirá una ampliación.

Por el momento, los trabajos avanzan con la primera fase del caño que conecta la estación de bombeo de Allen con el río Negro. La inversión total de la obra es de 3.000 millones de dólares, con un sistema que incluirá cuatro estaciones de bombeo y 28 válvulas.

“La primera soldadura se hizo en mayo y la última en noviembre. En 150 días calendarios corridos, con lluvia, viento y frío, se completaron 440 kilómetros de un oleoducto fundamental para la Argentina”, subrayó Pablo Brottier, director ejecutivo comercial y de Desarrollo de Negocios de SACDE en el marco del Energy Day realizado por EconoJournal.

Por su parte, Alejo Calcagno, Operations Director – South Region de Techint E&C, destacó que la obra alcanzó niveles de eficiencia inesperados y explicó que la obra ingresó en una etapa decisiva con las instalaciones de superficie y las pruebas hidráulicas.“(…) Esto nos va a llevar marzo, abril del año que viene. El objetivo es dejar todo listo “un par de meses antes de tiempo”, remarcó.

La meta está puesta en aumentar la capacidad de evacuación de shale neuquino. El siguiente paso consiste en las instalaciones de superficie, válvulas, equipos de bombeo, controles y automatizaciones junto a las pruebas hidráulicas que buscan asegurar la confiabilidad del sistema.