Proyecto Huemul en Mendoza: confirmaron nuevos resultados de uranio de alta ley

Jaguar Uranium confirmó una concentración de 4,21% de óxido de uranio en una muestra de superficie del proyecto Huemul, ubicado en Mendoza, en el departamento de Malargüe. El resultado corresponde a una muestra de afloramiento que había superado el límite superior de detección del laboratorio, por lo que fue sometida a un nuevo analisis.

Dicha muestra arrojó 42.097 partes por millón (ppm) de óxido de uranio, equivalentes a 3,57% de uranio elemental. También registró 1,62% de cobre, 2,27% de óxido de vanadio y 210 gramos por tonelada de plata.

El resultado forma parte del programa inicial de muestreo superficial desarrollado por la compañía canadiense en el proyecto. La iniciativa abarca una superficie mayor a las 27.000 hectáreas, y reúne mineralización de uranio, cobre y vanadio.

Previamente, se registró un contenido de uranio superior al límite de reporte de 25.000 ppm, por lo que fue enviada a un análisis de mayor rango mediante fluorescencia de rayos X. El nuevo ensayo estableció finalmente la concentración de 4,21% de óxido de uranio.

El programa de exploración incluyó unas 200 muestras de distintos tipos, entre ellas muestras de afloramiento, roca, canal y material suelto, tomadas en ocho sectores del proyecto, que son Huemul, Agua Botada, Uryco, Rosa, Vega Larga, Black Zone, Cerro Mirano y Lucy.

Además del resultado de uranio, la campaña permitió identificar valores de hasta 8,54% de cobre, 708 g/t de plata y 2,27% de vanadio. Los trabajos de mapeo, muestreo y relevamiento radiométrico también delimitaron un corredor de manifestaciones de mineralización superficial de más de cuatro kilómetros en los sectores Uryco-Rosa, Black Zone y Vega Larga.

El proyecto se centra en la histórica mina Huemul, puesta en marcha en 1955 y que fue operada de manera continua por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) hasta 1975.