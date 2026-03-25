Puma Energy presentó su plan de crecimiento 2026: se orientan a mejorar la experiencia de los consumidores

Puma Energy, la empresa líder en el mercado global de la energía, reunió a sus más de 400 operadores de todo el país en un encuentro en el que se analizaron los planes de crecimiento de la empresa, orientados a mejorar la experiencia de los consumidores.

Puma Energy es una compañía petrolera global integrada de refinación, transporte, almacenamiento y distribución que opera en 46 países. La empresa ha expandido sus actividades a nivel mundial: es propietaria y operadora de 100 terminales de abastecimiento, así como de más de 3000 estaciones de servicio y está presente en 80 aeropuertos alrededor del mundo.

En Argentina, Puma Energy produce combustibles y lubricantes, con más de 400 estaciones de servicio en todo el país. A su Refinería en Bahía Blanca, la terminal en la localidad de Campana y su planta de lubricantes en Avellaneda, se suman más de 50 Agroservicios en los principales puntos de la zona productiva de la Argentina.

Nueva estrategia de crecimiento de Puma. Fotos gentileza.

La Convención Anual de Operadores, cuyo lema fue “Energía que evoluciona”, repasó las principales acciones que la firma desarrolló en la Argentina durante 2025 y los proyectos definidos para este año. En este marco, Santiago Zubizarreta, Head of Retail, habló sobre el contexto global y la situación de Argentina, al tiempo que destacó las inversiones que ha impulsado Trafigura en el país.

Por su parte, Alejandro Stevenazzi, gerente comercial, presentó los avances de la red, las nuevas aperturas, las tiendas de conveniencia Super 7 y Shop Express, y premió a los operadores que tuvieron mejor rendimiento en 2025 y que viajarán al próxima Copa del Mundo de la FIFA.

Además, expuso el crecimiento de la alianza gastronómica con Dean & Dennys, empresa con la que actualmente se desarrollan tres modelos de negocios para quienes opten por esta cadena en sus estaciones de servicio.

Por otro lado, Lucas Smart, gerente de Marketing, dio detalles sobre el gran progreso de Puma Pris en el país y abordó las novedades que traerá en el corto plazo respecto de la navegabilidad y la funcionalidad. “Seguimos convencidos con este programa de fidelidad. Algo que muchos no consideraban hace algún tiempo, hoy es una herramienta fundamental para proteger el volumen de sus estaciones”, afirmó.

La app forma parte de la estrategia integral que tiene la compañía al momento de digitalizar sus operaciones e innovar en la prestación de sus servicios para brindar una mejor experiencia, dado que el cliente, además de obtener beneficios económicos, puede abonar de una manera rápida y segura.