Puma Energy renueva sus descuentos en combustibles: 10% de descuento con Puma Pris y beneficios de bienvenida

La promoción alcanza a los combustibles Súper con Cleantec, Premium con Cleantec Pro e Ion Diesel. Foto: gentileza.

Puma Energy continúa ampliando los beneficios disponibles a través de su aplicación móvil Puma Pris. Todos los miércoles, los clientes pueden acceder a un 10% de descuento en la carga de combustibles, con un tope de hasta 50 litros.

La promoción alcanza a los combustibles Súper con Cleantec, Premium con Cleantec Pro e Ion Diesel y permite a los clientes utilizar el beneficio también para la carga de Súper.

Además, la compañía lanzó una promoción de bienvenida para los nuevos usuarios de la aplicación. Quienes se descarguen Puma Pris, se registren y realicen su primera carga a través de la plataforma recibirán 300 Puntos Pris, equivalentes a un voucher de $6.000, que podrá acumularse con las promociones vigentes.

Los usuarios de la aplicación también pueden acceder a vouchers de descuento de hasta $30.000, que pueden canjear todos los días de la semana tanto para la carga de combustibles como para realizar compras en las tiendas Super 7 o Shop Express.

«Conocemos las necesidades de los consumidores argentinos y sabemos que los descuentos en combustibles son muy valorados por todos ellos porque realmente son importantes a la hora de ahorrar», destacó Lucas Smart, gerente de Marketing de Puma Energy.

El cronograma completo de beneficios por día

Para organizar las cargas durante el mes, la compañía detalló las alianzas bancarias y con billeteras virtuales disponibles según cada día de la semana:

Todos los días: Pagando con la tarjeta de crédito VISA AL2 se aplican descuentos de entre el 5% y el 10% según el producto (5% en Súper, Premium y Diesel; 10% en Ion Diesel), vigentes hasta el 31 de diciembre con topes por volumen de litros o número de transacciones.

Jueves: Los descuentos van del 20% al 25% abonando con Banco Patagonia. Para clientes Plus Plan Sueldo aplica un 20% con tope de $7.500; clientes Singular Plan Sueldo obtienen un 25% con tope de $15.000; y la cartera Singular cuenta con un 20% de descuento con tope de $10.000.

Viernes: En alianza con Banco Comafi y pagando mediante MODO, los reintegros van del 10% al 20%. La Cartera General cuenta con un 10% (tope semanal de $5.000), Cartera Premium un 20% (tope semanal de $8.000) y Cartera ÚNICO BLACK un 20% (tope semanal de $10.000).

Sábados: Con la tarjeta Visa Personal Pay y la app Puma Pris se obtiene un 10% de reintegro en Súper, Premium e Ion Diesel, con un tope de $4.000 por transacción y un máximo de dos cargas mensuales por usuario.