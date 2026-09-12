«Que nos reconozcan quiere decir que vamos por el camino correcto»: la historia detrás del grupo patagónico que ganó el máximo premio de YPF

Hace pocas semanas se celebró una nueva edición de la Premiación +YPF, que reconoce la excelencia en gestión, seguridad, innovación, experiencia del cliente y resultados comerciales. Sin embargo, este año tuvo una particularidad: por primera vez en su historia, la petrolera de bandera entregó un premio de categoría Diamante, y entre firmas provenientes de todo el país, el máximo galardón quedó en manos de una empresa de Río Negro.

La máxima distinción 2025 quedó en manos de Servicios Cipolletti SRL y Río Salado SRL, que integran el Grupo La Plaza, un importante operador de estaciones de servicio de la red de YPF en la región. «Infinitas gracias, no me lo esperaba jamás», expresó emocionado Jorge Barahona, socio gerente del grupo, al recibir el premio durante el encuentro anual Estación YPF ante la mirada de más de 2.000 asistentes que estuvieron en el gran evento.

Grupo La Plaza surgió en 1997, y actualmente opera siete estaciones ubicadas en Villa Regina, General Roca, Chichinales, Cinco Saltos y Cipolletti, junto a dos bases YPF Agro en General Roca y Choele Choel. En total cuenta con 321 colaboradores, más de 11.000 contactos diarios con sus clientes, y una flota de más de 30 unidades.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Jorge Barahona, acompañado por la gerente general, Flavia Zalazar; la gerente comercial de Retail, Sue Kamada; y el gerente comercial de Agro, Gastón Polo contaron de primera mano cómo vivieron el enorme reconocimiento, y resaltaron el esfuerzo realizado durante varios años para lograr posicionarse en el lugar donde están hoy.

«El secreto de nuestra gestión es poner al colaborador en el centro»

«La verdad es que fue una sorpresa obtener este premio, pero también siento que nos lo merecemos por cómo gestionamos y el foco que le ponemos al programa +YPF», indicó Kamada. Según explicó, a trabajar con la petrolera más importante del país, le suman la atenta atención al cliente, la facilitación de las tareas dentro de los equipos y la apuesta por la tecnología.

A sus espaldas se ubica un estante donde guardan diversos premios que los acompañaron a lo largo de su trayectoria, entre ellos varios Premios Oro y Plata que evidencian su posición dentro del sector. «Que nos reconozcan quiere decir que vamos por el camino correcto», añadió la gerente comercial.

Por su parte, Zalazar sostuvo que «el secreto de nuestra gestión es poner al colaborador en el centro». En ese sentido, precisó que hoy están principalmente enfocados en retener y atraer el talento a la empresa.

La compañía inauguró recientemente un Real Time Intelligence Center (R-TIC) en General Roca . Foto: Juan Thomes.

En línea con los avances tecnológicos a los que apuestan en el presente, Grupo La Plaza inauguró recientemente en General Roca un Real Time Intelligence Center (R-TIC) inspirado en el sistema de monitoreo de YPF. «Eso también nos pone a la vanguardia del análisis de datos, y estamos entrando en una etapa de tecnología, así que siempre tenemos activado nuestro modo creativo en los equipos», puntualizó.

Desde la compañía también resaltaron los avances desde YPF Agro. Gastón Polo destacó que «hace 10 años que estamos embarcados en este camino, y también hemos obtenido muy buenos resultados a nivel cualitativo y cuantitativo».

Proyección a futuro

Jorge Barahona señaló, en la misma sintonía, que para que una gestión sea exitosa «requiere de talento y de la tecnología, hoy más accesible. Después tener bases sólidas, poder delegar bien en los negocios: tenemos nueve unidades de negocio que necesitamos que tengan profesionales; once líderes en cada unidad de negocio que gestionan como una empresa privada de vanguardia».

Para él, la clave para seguir creciendo en los próximos años es formar una empresa «sostenible y sustentable en el tiempo». También subrayó la importancia de generar ese sentido de pertenencia: «tenemos una visión que es compartida por los colaboradores, y eso es lo que nos da mucha más proyección».

«Tenemos una visión que es compartida por los colaboradores, y eso es lo que nos da mucha más proyección», dijo Barahona. Foto: Juan Thomes.

Desde Grupo La Plaza también se muestran orgullosos de ser los pioneros en implementar el Código de Ética y Conducta dentro del grupo de estaciones de servicio YPF, con el fin de asegurar un mejor y más transparente clima laboral.

«Se trata de las normas de ética que tenemos que tener cuando manejamos una empresa con tanto impacto. Nosotros tenemos 321 colaboradores, más de 1.000 proveedores, y 11.000 personas por día que visitan nuestros negocios. Entonces nos debemos a ellos al mostrar una forma de hacer negocios, además de contagiarnos internamente de hacer las cosas bien», concluyó.