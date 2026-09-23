«Nunca nos arrodillaremos»: fuerte mensaje del presidente de Irán ante la ONU y defendió el programa nuclear

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo este miércoles que su pueblo ha sido «víctima del terrorismo» por parte de Estados Unidos, en un inusual discurso en tiempos de guerra ante la Asamblea General de la ONU, un día después de que el presidente Donald Trump dijera que podría «aniquilar» a la república islámica. Además, le restó importancia a las conversaciones indirectas que hubo ayer con representantes de la Casa Blanca y habló del Estrecho de Ormuz.

«Decimos que no a las armas nucleares”, afirmó Pezeshkian, pero también rechazó restricciones sobre la tecnología nuclear iraní, defendiendo el programa que tiene Teherán. Al respecto, enfatizó que la energía atómica no puede ser algo «exclusivo» de un grupo minoritario de países.

Duro mensaje de Masoud Pezeshkian ante la ONU

El presidente Masoud Pezeshkian mostró fotografías del difunto Líder Supremo Ali Khamenei y de los más de 150 escolares que murieron en los primeros días de la guerra. «Nos hemos defendido únicamente. No somos terroristas», declaró Pezeshkian en la Asamblea General. «Nuestro pueblo inocente ha sido blanco de ataques y agresiones cobardes contra nuestro país. Y nos hemos defendido con todas nuestras fuerzas. Estados Unidos e Israel nos atacaron».

Sobre Estados Unidos, añadió: «Sí, nos atacaron, pero no nos rendimos», expuso. También dirigiéndose a Trump sostuvo que «debe saber que la resistencia del pueblo iraní solo aumentará frente a las sanciones, el incremento de la presión y el aumento de las intimidaciones. Nunca inclinaremos la cabeza ni nos arrodillaremos», enfatizó el presidente.

Irán sobre el Estrecho de Ormuz

En otro momento de su alocución, señaló que su Gobierno no permitiría que el estrecho de Ormuz sea usado para llevar a cabo agresiones contra su país.

«No podemos permitir que algunos tengan libre acceso y defiendan sus intereses a través de esa vía de navegación, mientras que, al mismo tiempo, utilizan esa vía para imponernos su agresión», afirmó Pezeshkian.