Río Negro fortalece su red eléctrica: Transcomahue invierte en infraestructura y tecnología

Durante 2025, la transportista estatal Transcomahue invirtió más de $1.326 millones en Río Negro para fortalecer la operación eléctrica. La Secretaría de Energía y Ambiente destacó que estas inversiones apuntan a mejorar la confiabilidad del servicio, optimizar tiempos de respuesta ante contingencias y sostener un sistema de transporte eléctrico con mayor capacidad de monitoreo y coordinación, en una provincia extensa y con demandas diversas.

Con el Centro de Control Regional eléctrico en Cipolletti, operado por Transcomahue y ya en funcionamiento, Río Negro concentra en territorio provincial la supervisión y coordinación de la red de alta tensión. Hasta hace poco, esas tareas se realizaban desde Neuquén en instalaciones compartidas, y ahora se consolidó un espacio propio que aporta mayor autonomía y confiabilidad operativa.

Desde la sala de control se monitorean minuto a minuto las líneas y estaciones transformadoras de 132 kV, se planifican mantenimientos y se anticipan riesgos que podrían afectar la calidad del servicio. Ante contingencias regionales o nacionales, el centro puede ejecutar maniobras estratégicas para recuperar gradualmente la demanda y coordinar la restitución segura del suministro.

Transcomahue ejecutó tareas de mantenimiento en estaciones clave del Alto Valle y alrededores. Crédito: Gobierno de Río Negro

Desde la empresa, reforzaron su equipamiento para responder a tareas de mantenimiento, guardias y atención de contingencias. Transcomahue incorporó 10 camionetas 4×4 y un camión ya en servicio, fortaleciendo la capacidad operativa en el territorio provincial.

Mejoras en estaciones transformadoras estratégicas

En estaciones clave del Alto Valle y alrededores, Transcomahue ejecutó tareas de mantenimiento sobre seccionadores de 132 kV en la ET Allen (ET AL), ET General Roca (ET GR) y ET Termoroca (ET TR). Los trabajos consistieron en el reemplazo de las partes activas o conductivas de estos equipos, una intervención puntual orientada a corregir problemas en los recierres y fortalecer la confiabilidad operativa en maniobras críticas del sistema.

Entre las novedades para 2026, desde Transcomahue se informó que durante la primera semana del año se firmó el contrato para poner en marcha la obra de modernización del edificio de control de la Estación Transformadora General Roca. La empresa Quantum SRL fue adjudicada para ejecutar la readecuación integral de las instalaciones con una inversión provincial superior a los $2.200 millones que incorporará equipamiento nuevo para protección, control, comunicaciones y servicios auxiliares, con tareas de montaje, ensayos y puesta en servicio.

En paralelo, Transcomahue avanza con la adquisición de dos nuevos transformadores de potencia para reforzar el sistema en dos puntos estratégicos: la ET Señal Picada y la ET Cinco Saltos. Se trata de equipos de 15 MVA destinados a reemplazar transformadores con más de 40 años de servicio, reduciendo el riesgo de fallas y mejorando la confiabilidad del abastecimiento. El proceso licitatorio ya incorporó instancias de mejora de precios y se encamina hacia las etapas finales de evaluación y definición.

Además, como refuerzo operativo para el trabajo en territorio, el último camión incorporado será equipado con una hidrogrúa destinada al mantenimiento de líneas de alta tensión. El montaje se hará en los próximos días y, una vez instalada y habilitada, permitirá realizar tareas de intervención y mantenimiento con mayor autonomía y rapidez.