Río Negro impulsa el desarrollo de proveedores locales para consolidar el impacto de las inversiones energéticas

El Gobierno de Río Negro apuesta a fortalecer la cadena de proveedores provinciales para que las inversiones energéticas generen empleo, desarrollo y capacidades productivas a largo plazo. Foto gentileza.

El Gobierno de Río Negro avanza con una estrategia destinada a fortalecer el entramado de proveedores locales para que los grandes proyectos energéticos generen beneficios sostenidos más allá de la etapa de construcción. El objetivo es consolidar empresas competitivas, trabajadores capacitados y una red de servicios especializados que pueda responder a las necesidades de operación y mantenimiento de la infraestructura energética.

Los resultados del primer trimestre de 2026 muestran un crecimiento significativo en la participación empresarial. Según datos oficiales, la cantidad de empresas adjudicadas pasó de 14 durante el mismo período de 2025 a 48 en 2026, lo que representa un incremento del 243%.

Además, el informe destaca que el 70% de las empresas adjudicadas son de origen rionegrino, un indicador que refleja el avance de las políticas impulsadas para incrementar la participación de firmas locales en los proyectos estratégicos que se desarrollan en la provincia.

El gobernador Alberto Weretilneck aseguró que el verdadero impacto de estas inversiones no debe medirse únicamente por la magnitud de las obras ejecutadas, sino también por los beneficios permanentes que dejan en cada comunidad.

«El verdadero desarrollo no se mide solo por la obra que se construye, sino por lo que queda después en cada comunidad», sostuvo el mandatario provincial al referirse al modelo de desarrollo que impulsa el Gobierno.

En ese sentido, explicó que el desafío consiste en lograr que, dentro de cinco, diez o treinta años, continúen existiendo empresas rionegrinas prestando servicios, trabajadores especializados y recursos económicos que permanezcan en la provincia gracias a la actividad energética.

Uno de los casos destacados es el de Punta Colorada, donde la cadena de proveedores locales ya registra una participación concreta en las inversiones vinculadas al sector. Allí se realizaron compras por más de 15.900 millones de pesos a empresas rionegrinas, con un total de 103 firmas activas.

Desde el Gobierno provincial señalaron que esta estrategia no se limita únicamente a la contratación de proveedores, sino que incluye un conjunto de políticas destinadas al fortalecimiento del sector privado. Entre ellas se encuentran programas de desarrollo empresarial, capacitación laboral, acceso a financiamiento, certificaciones de calidad, formalización de empresas y mecanismos de control fiscal.

Las autoridades remarcaron además la importancia de fortalecer el cumplimiento tributario dentro de la cadena de proveedores. Consideran que la formalización de las empresas y el registro de los prestadores de servicios permiten consolidar una estructura económica capaz de sostener nuevas obras, infraestructura y servicios para las comunidades alcanzadas por los proyectos energéticos.

En ese marco, sostuvieron que cada empresa que regulariza su situación y tributa en Río Negro contribuye a incrementar la capacidad financiera de la provincia para afrontar inversiones públicas y acompañar el crecimiento de las localidades vinculadas al desarrollo energético.

Weretilneck reafirmó que la política provincial apunta a que Río Negro no sea únicamente el territorio donde se ejecutan grandes inversiones, sino que logre convertir esos proyectos en oportunidades de crecimiento para toda la provincia.

«Río Negro no puede ser solo el territorio por donde pasa la energía. Tiene que ser la provincia que transforma esa energía en empleo, conocimiento, recaudación, infraestructura y desarrollo», concluyó el gobernador.