Reclaman fondos para terminar la Ruta Nacional 23, una obra clave para conectar Río Negro con Chile

El legislador provincial Fernando Frugoni presentó un proyecto de comunicación para reclamar al Gobierno nacional que garantice el financiamiento necesario para completar los tramos pendientes de la Ruta Nacional 23, una obra que calificó como estratégica para el desarrollo de Río Negro y para la consolidación del Corredor Bioceánico Norpatagónico.

La iniciativa también solicita al Poder Ejecutivo provincial que, ante la falta de respuestas de Nación y la decisión de no avanzar con las obras viales, evalúe la posibilidad de gestionar el traspaso de la ruta a la órbita provincial para completar su ejecución con financiamiento nacional y/o internacional.

Frugoni sobre la Ruta 23: «Es La columna vertebral de la Región Sur rionegrina»

En los fundamentos del proyecto, Frugoni sostuvo que la Ruta Nacional 23 constituye «la columna vertebral de la Región Sur rionegrina» y recordó que durante décadas fue el principal vínculo entre esas localidades, la costa atlántica y la cordillera de los Andes.

El legislador remarcó además que la ruta adquirió un papel clave dentro del Corredor Bioceánico Norpatagónico, al conectar el puerto de San Antonio Este con los puertos chilenos de Talcahuano y Corral, fortaleciendo la integración comercial entre ambos países.

Según explicó, aún restan cerca de 40 kilómetros de pavimento distribuidos en distintos sectores entre Ingeniero Jacobacci y Dina Huapi. Para Frugoni, completar esos tramos resulta «de vital y fundamental importancia» para garantizar una conexión segura entre el océano Atlántico y la cordillera.

El proyecto señala que la finalización de la obra mejoraría la conectividad entre San Antonio Oeste, Las Grutas, San Carlos de Bariloche y la frontera con Chile, favoreciendo el desarrollo social, productivo y turístico de las localidades de la Región Sur.

La ruta permite trasladar mercaderías hacia Chile y hacia la zona portuaria de SAO

Frugoni también destacó que la ruta permite a los productores trasladar mercaderías hacia Chile y hacia la zona portuaria de San Antonio Este, además de potenciar la actividad turística durante todo el año y ofrecer una alternativa de circulación cuando se registran cortes en la Ruta Nacional 237.

En ese contexto, cuestionó la política del Gobierno nacional respecto de la infraestructura vial. «Parece ser que la Ruta Nacional Nº 23 está dentro de esa política de no invertir en materia de vialidad«, afirmó, al vincular la situación con el futuro de otras obras inconclusas como las correspondientes a las rutas nacionales 22 y 151.

Finalmente, el legislador consideró que, si Nación mantiene su decisión de no avanzar con la obra, la Provincia debería analizar mecanismos para garantizar su terminación. «Esta ruta constituye el principal eje terrestre que articula el territorio provincial de Este a Oeste, vinculando puertos, centros urbanos, actividades productivas, destinos turísticos y pasos internacionales», concluyó.