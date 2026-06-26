Países de todo el mundo envían apoyo a Venezuela: hasta el momento hay 589 muertos por el doble sismo

Países de todo el mundo se solidarizaron con Venezuela tras el doble sismo que dejó hasta el momento 589 víctimas fatales. Los equipos de emergencia siguen trabajando entre los escombros para rescatar personas y bajar la tendencia en la cifra de fallecidos. Ya son 18 las naciones que movilizaron equipos de contingencia, entre ellas, la Argentina.

La ONU detalló que el despliegue global contempla un total de 25 agrupaciones, de las cuales 18 corresponden a células urbanas de rastreo.

Siete países ya están en Venezuela ayudando en las tareas de rescate

Los equipos de asistencia fueron provistos por delegaciones de Suiza, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Qatar, República Checa, Alemania, Jordania, Reino Unido, España, Italia, El Salvador, México, Chile, Colombia, Argentina, República Dominicana y Ecuador.

Los contingentes de Suiza, Estados Unidos, Italia, El Salvador, México, Colombia y Chile ya completaron su arribo a la zona de desastre, mientras que las comitivas restantes completarán su desembarco durante los próximos días.

El aporte de la Argentina a Venezuela en medio de la catástrofe

El Gobierno de Milei también ratificó su profunda solidaridad con el pueblo venezolano y ultimó los detalles logísticos para sumarse activamente a la nómina de países que brindan auxilio.

La ayuda argentina incluye el traslado de personal médico dotado con instrumental completo, medicamentos, ambulancias y personal de enfermería. Para el puente aéreo y de abastecimiento, se dispuso la utilización de un avión Embraer, una aeronave de Aerolíneas Argentinas y un Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea.

Según informaciones de Xinhua, también sumaron colaboración, desde Sudamérica, Brasil y Uruguay, mientras que la Unión Europea y la Unión Africana también aportaron solidaridad concreta. En tanto, Costa Rica se sumó a los países de América Central solidarios con Venezuela, mientras que Cuba y Rusia habían expresado su apoyo previamente.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, emitió un mensaje de agradecimiento en el que mencionó a naciones de todos los continentes, por ejemplo Angola, Libia y Uganda. También figuran en el amplio listado China, Portugal, Turquía y Rumania, así como naciones complicadas con las tensiones de Medio Oriente, tales los casos de Irán, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Palestina y Líbano.