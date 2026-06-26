El fuerte testimonio de Sofía Monachelli contra Nacho Levy: «Entendí que fue una relación violenta»

La situación pública de Nacho Levy sumó una nueva y compleja derivación, tras la aparición de un testimonio directo en televisión abierta. La periodista de Crónica TV, Sofía Monachelli, rompió el silencio al revelar que mantuvo un noviazgo con el referente de La Garganta Poderosa cuando ella tenía 18 años, señalándolo formalmente por haber ejercido violencia psicológica y severas conductas de control durante aquella etapa.

El relato de la conductora se produce en medio del fuerte impacto digital que causó la reciente separación de la licenciada Cecilia Ce, quien también expuso dinámicas de hostigamiento sutil. La declaración de Monachelli expone un presunto patrón de comportamiento cronológico, que reavivó el debate sobre los tiempos que requieren las víctimas para procesar y visibilizar los abusos afectivos.

El crudo testimonio de Sofía Monachelli y las denuncias de hostigamiento contra Nacho Levy

Sofía Monachelli, conductora de Crónica TV, detalló que necesitó un extenso proceso personal para sanar y comprender la gravedad de los acontecimientos que experimentó en su juventud: «Con el tiempo entendí que había sido una relación violenta», expresó al recordar el vínculo con Nacho Levy.

Según describió la conductora, las dinámicas de manipulación no cesaron de inmediato tras la ruptura, al punto de haberse visto obligada a modificar su número de teléfono celular debido al constante hostigamiento y persecución que recibía por parte del militante social.

Durante su descargo, la periodista agradeció de forma pública el acompañamiento de su entorno íntimo y el respeto de sus compañeros de trabajo, quienes resguardaron su privacidad durante todos estos años.

Asimismo, cuestionó con dureza a los sectores que minimizan o ponen en duda de forma sistemática los relatos de las mujeres: «Nunca es tarde para decir la verdad», sentenció de forma categórica, defendiendo el derecho de cada una a procesar sus traumas sin las presiones de los plazos que muchas veces pretende imponer la agenda de los medios de comunicación o la opinión pública.

Denuncias contra Nacho Levy: la acumulación de acusaciones y el silencio institucional en torno a La Poderosa

Este nuevo testimonio contra Nacho Levy coincide con los descargos que la licenciada Cecilia Ce ilustró en sus redes, mediante artículos técnicos sobre el control nocturno, y se alinea con el reciente comunicado de la actriz Gloria Carrá, quien manifestó de forma abierta haber atravesado situaciones de violencia junto al mismo dirigente entre 2020 y 2023.

Hasta las primeras horas de la tarde de este viernes, ni Ignacio «Nacho» Levy ni los canales de difusión de sus cooperativas barriales han emitido una réplica legal o un descargo institucional. La ausencia de expedientes o denuncias penales formalizadas en las fiscalías de género mantiene el caso dentro de un fuerte proceso de condena social y debate político virtual, mientras los diferentes colectivos de mujeres pertenecientes al entorno de la comunicación popular aguardan definiciones orgánicas que determinen el futuro del dirigente al frente de sus estructuras territoriales.