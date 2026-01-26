Río Negro invierte más de $2.500 millones para modernizar la Estación Transformadora de General Roca 

La obra contempla la readecuación integral del antiguo Edificio de Celdas de 33 KV, que funcionará como nueva Sala de Control de la Estación Transformadora Roca.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha la modernización integral de la Estación Transformadora Roca, una obra estratégica que permitirá fortalecer y optimizar el sistema eléctrico de General Roca. El proyecto combina una importante intervención de obra civil con la incorporación de equipamiento tecnológico de última generación y representa una inversión provincial superior a los $2.500 millones.

La iniciativa es financiada en su totalidad con fondos provinciales y fue diseñada a partir del trabajo conjunto entre la Secretaría de Energía de Río Negro y la empresa Transcomahue. Una vez finalizada, la estación se convertirá en uno de los nodos eléctricos más modernos de la provincia.

La obra central, adjudicada a la firma Quantum SRL, consiste en la readecuación del antiguo Edificio de Celdas de 33 KV, que será adaptado para funcionar como nueva Sala de Control. Los trabajos contemplan un reacondicionamiento edilicio completo, que incluye la renovación de pisos, muros, cielorrasos y accesos, además de la instalación de sistemas de seguridad y comunicaciones.

En paralelo, el proyecto incorpora una fuerte inversión tecnológica que incluye protecciones de alta tecnología, sistemas de tableros y gabinetes, reguladores de tensión y equipamiento de medición de precisión. La actualización de los tableros de protección, control y servicios auxiliares permitirá reducir riesgos de fallas y dotar a la empresa prestadora de herramientas digitales que mejoren la eficiencia operativa.

Con esta intervención, la Estación Transformadora de General Roca, ubicada en Edmundo Gelonch al 600, dará un salto tecnológico significativo, reforzando la confiabilidad del servicio eléctrico y acompañando el crecimiento de la ciudad y la región.