Río Negro presentó su potencial minero y nuclear ante inversores en Canadá 

Tras participar de PDAC 2026 en Toronto, la comitiva rionegrina encabezada por el Gobernador Alberto Weretilneck regresó a Argentina con un balance positivo. Además consolidaron una agenda de continuidad centrada en seguridad jurídica, previsibilidad y desarrollo nuclear.

El secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro, subrayó la importancia de que el Gobernador haya liderado la delegación y expuesto en el Argentina Day, donde Río Negro presentó su recorrido y desafíos a futuro ante inversores y referentes internacionales.

Aberastain explicó que la presencia de Río Negro en la principal convención minera del mundo tuvo objetivos definidos:“Fuimos con objetivos concretos, que era poder mostrar los avances que nosotros tuvimos en la política minera provincial, siempre apostando a lo que es la seguridad jurídica con las modificaciones del código que hicimos, y después las garantías fiscales que nosotros tenemos, con el gesto que estuvo Río Negro en la primera adhesión al RIGI, y a todo esto se le suma el potencial minero y geológico que tenemos en la provincia con la intención de poder promocionarlo”.

“El foco puntual en esta participación del PDAC fue el desarrollo de la materia nuclear”, indicó.

Además, agregó: “Tenemos un ecosistema científico tecnológico nuclear muy importante en Río Negro, que es la ventaja comparativa con el resto de las jurisdicciones en Argentina, lo que es INVAP, lo que es el Balseiro, lo que es el Centro Atómico Bariloche, y todo esto ponerlo en valor para no solamente producir uranio, sino generar oportunidades en Río Negro en términos tecnológicos e industrialización a partir de esto”.

Agenda de continuidad

En ese marco, mencionó encuentros con Candu, AtkinsRéalis y el Gobierno de Saskatchewan, una jurisdicción canadiense con experiencia en producción y remediación de uranio, además de procesos de concentración.

“Estuvimos en Candu, estuvimos con la gente de AtkinsRéalis, estuvimos con el gobierno de Saskatchewan, que es un gobierno provincial que tiene mucha trayectoria en la producción de uranio, o remediación de minas de uranio, y ellos llegan a un proceso de concentración de uranio, que es nuestro objetivo al momento que se pongan a producir nuestras minas, y si es que el escenario hace factible que esto suceda”, señaló.

El decretario anticipó que se avanzará en un convenio de mutua colaboración con Saskatchewan, con ejes comunes vinculados a tecnología y diversificación productiva, y con una mirada puesta en sustituir importaciones y fortalecer el ciclo de combustible nuclear. “Tenemos muchas similitudes desde la diversidad productiva y lo que es la tecnología”, explicó.

Y detalló el objetivo estratégico: “Nosotros acá tenemos, como para poder entenderlo en términos técnicos, nosotros tenemos lo que es el uranio, que es la oportunidad de poder producir esto y poder abastecer a los reactores nucleares que nosotros tenemos en Argentina para sustituir la importación que se hace”.