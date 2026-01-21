Sable Resources adquirió la propiedad de un importante proyecto minero de más de 5.200 hectáreas en San Juan

La compañía planea continuar con tareas de mapeo, muestreo sistemático, geofísica y trincheras, como paso previo a un programa de perforación previsto para el segundo semestre de 2026. Foto gentileza.

Sable Resources Ltd. anunció la firma de un contrato vinculante con una parte independiente para avanzar hacia un acuerdo de opción definitivo que le permitirá adquirir el 100% de la propiedad «La Esquina», ubicada en la provincia de San Juan, Argentina. La operación permitirá consolidar cuatro concesiones contiguas a áreas previamente adjudicadas por la compañía, conformando un paquete de 5.236 hectáreas que pasará a denominarse Proyecto Zorro.

El nuevo proyecto se localiza en la Cordillera Frontal de San Juan, al norte de importantes desarrollos polimetálicos y de cobre, entre ellos el Proyecto Valle de Chita (Minsud/South32), que incluye los depósitos Chinchillones y Chita South, y a unos 21 kilómetros al este del Proyecto Don Julio, uno de los principales activos de exploración de Sable en la región.

El potencial del Proyecto Zorro fue identificado a partir de trabajos regionales de generación de objetivos realizados por la compañía. El área alberga manifestaciones minerales históricas y labores antiguas asociadas a una anomalía magnética de aproximadamente 7 kilómetros por 4 kilómetros, interpretada como un stock de diorita que intruye rocas sedimentarias carboníferas y granitos del Pérmico-Triásico.

Ubicación del Proyecto Zorro en la provincia de San Juan y su relación con proyectos mineros vecinos y yacimientos conocidos, incluyendo el Valle de Chita y el paquete de concesiones de Minsud/South32, junto con la anomalía magnética regional que caracteriza al área. Fuente Sable Resources Ltd.

Durante las evaluaciones preliminares de campo, Sable identificó tres estilos principales de mineralización: cobre relacionado con intrusiones, brechas magmático-hidrotermales y vetas epitermales. En particular, se reconoció mineralización de cobre alojada en granitos cercanos al contacto con la intrusión de diorita, con presencia de calcopirita en vetas de cuarzo y magnetita. Además, se observó una brecha hidrotermal con potencial de mineralización en profundidad y un conjunto de vetas epitermales con sulfuros como galena y esfalerita, algunas de ellas explotadas artesanalmente en el pasado.

Como parte del primer reconocimiento del área, la compañía recolectó 98 muestras de roca, que actualmente se encuentran en análisis en el laboratorio ALS Minerals. El proyecto cuenta con ventajas logísticas relevantes, como acceso por carretera, baja altitud —alrededor de 2.600 metros sobre el nivel del mar— y condiciones que permiten operar durante todo el año, reduciendo los costos de exploración.

El presidente y CEO de Sable, Rubén Padilla, destacó que la consolidación del Proyecto Zorro refuerza la estrategia exploratoria de la compañía en San Juan, una jurisdicción que considera clave a nivel global, y abre oportunidades para descubrir distintos tipos de mineralización dentro de un cinturón de clase mundial.

En cuanto a los términos del acuerdo, Sable deberá completar una serie de pagos escalonados hasta el tercer aniversario del contrato de opción para adquirir el 100% de la propiedad, además de asumir una regalía neta de fundición del 1%, con opción de compra por un monto fijo.

Mineralización de Cu relacionada con la intrusión

Sable ha identificado mineralización de cobre a tan solo 7,7 km del yacimiento Chita Sur¹ y a tan solo 9,8 km del gran yacimiento Chinchillones. Esta mineralización presenta características típicas de sistemas minerales relacionados con intrusiones, alojada en granito Pérmico-Triásico cerca de su contacto con el stock de diorita mencionado anteriormente. Se observa calcopirita gruesa dentro de vetas y vetillas laminadas de cuarzo-magnetita-especularita con una orientación predominante NNO. Además, se observan vetas con calcopirita en un área de aproximadamente 650 m por 500 m.

Según informaron desde Sable, se planea realizar mapeo detallado, muestreo, excavación de zanjas y estudios geofísicos como preparación para un programa de perforación planificado para el segundo semestre de 2026.