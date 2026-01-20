La Rioja apuesta por un nuevo proyecto de exploración minera con inversores canadienses

La llegada de NGEx Minerals a La Rioja representa una nueva etapa de inversiones orientadas a consolidar el desarrollo productivo de la provincia, con un nuevo proyecto de exploración minera. La empresa es subsidiaria del grupo canadiense NGEx Minerals perteneciente al conglomerado Lundin y comenzará a operar a través de su subsidiaria local, Pampa Exploración.

La compañía iniciará trabajos de prospección en busca de cobre y oro, incorporando al territorio riojano a uno de los grupos más importantes del sector a nivel global. En ese marco, representantes de Pampa Exploración mantuvieron una reunión con el gobernador Ricardo Quintela. Del encuentro participaron el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán; el intendente del departamento General Lamadrid, Luis Orquera; y la secretaria de Minería, Ivana Guardia. En representación de la empresa estuvieron Martín Rode, presidente de Pampa Exploración, y Alfredo Vitaller, director de Asuntos Corporativos.

El intendente Luis Orquera, tras la reunión, subrayó la relevancia que este proyecto puede tener para el departamento General Lamadrid y para la región del Valle del Bermejo. “Es un paso muy importante para nuestro territorio. Si se encuentran mineralizaciones significativas, podría cambiar la realidad de nuestros pobladores y abrir nuevas oportunidades de desarrollo”, aseguró.

Orquera destacó el trabajo de capacitación local que se viene llevando adelante para preparar mano de obra especializada. “Nuestro objetivo es generar empleo en la zona. Hace más de un año impulsamos capacitaciones mensuales en los tres departamentos, porque queremos que nuestra gente esté formada para cuando llegue el desarrollo minero”, añadió.

Del encuentro participaron representantes del sector minero de La Rioja junto representantes de Pampa Exploracion. Foto Gobierno de La Rioja.

Por su parte,el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, destacó la trascendencia de que una empresa de clase mundial elija La Rioja para iniciar nuevas etapas de inversión. “Estamos muy contentos. Esta es una noticia muy importante para el desarrollo productivo y minero de la provincia. Se trata de una compañía de gran magnitud internacional, que forma parte del grupo que impulsa proyectos de cobre estratégicos como José María, Filo del Sol y Lunahuasi. Que comiencen a explorar en La Rioja significa confianza en la provincia y una apuesta concreta al crecimiento”, señaló.

Bazán precisó que Pampa Exploración iniciará su primera campaña de perforación en una etapa inicial, con expectativas para el mediano y largo plazo. “Esto genera oportunidades especialmente en el interior, con un impacto que trasciende la actividad minera y proyecta desarrollo territorial”, agregó.

El ministro subrayó que la presencia de Pampa Exploración “es un mensaje positivo para la provincia y para el sector minero nacional e internacional”. Destacó, además, que la decisión de invertir en La Rioja “refuerza la seguridad jurídica local y el compromiso de trabajar con altos estándares ambientales, generando paulatinamente oportunidades y la posibilidad de futuros descubrimientos relevantes”.

Por su parte, Alfredo Vitaller, director de Asuntos Corporativos, valoró el encuentro con el gobernador y el inicio de los trabajos en el territorio. “Ya comenzamos las tareas y prontamente iniciaremos la campaña de sondajes en Solitario 17, una propiedad minera ubicada en La Rioja. Nuestro objetivo es buscar la extensión del distrito Vicuña, uno de los más relevantes a nivel mundial, y creemos en el potencial de la provincia”, afirmó.

El director explicó que la empresa trabaja actualmente en el proyecto Lunahuasi, en San Juan, y que existen indicios de continuidad geológica hacia La Rioja. “Queremos mantener informado al gobernador sobre nuestras acciones, expectativas y avances, y volver a presentar resultados cuando estén disponibles”, indicó.

Vitaller remarcó que el objetivo es identificar áreas con cobre y oro. “Estamos dentro de un distrito de clase mundial que no ha sido explorado en profundidad en La Rioja. Creemos que hay un potencial muy importante y venimos a desarrollarlo”, sostuvo. Además, destacó el rol de NGEx Minerals como compañía generadora de proyectos, creadora de iniciativas como José María, Filo del Sol, Los Helados y Lunahuasi.