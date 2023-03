Salarios en Vaca Muerta: cuánto cobran los petroleros en los yacimientos 

Salarios en Vaca Muerta es un tema de alto hermetismo en la industria petrolera, y que es eje de intensas disputas entre los gremios y las empresas. En un año en que los sindicatos del sector buscarán ganarle otra vez a la inflación con los salarios y eximir a los trabajadores del pago de ganancias, ¿cuánto cobran los petroleros en los yacimientos?

Energía On realizó un relevamiento entre diversas empresas de Vaca Muerta. También consultó a directivos del sindicato de base, pero no aportaron información. Ante el pedido del detalle de escalas salariales argumentaron “no tenerlas a mano”.

Si bien hay varias posiciones en el campo, se eligieron tres puestos que abarcan un importante porcentaje de trabajadores en los yacimientos: hablamos de los boca de pozo, recorredores de campo y perforadores. En general, se pagan sueldos que alcanzan los $850.000 mensuales más adicionales, bonos y pago por zona desfavorable, remunerativos y no remunerativos, que abarcan otro grueso de los ingresos.

Para este artículo se tuvieron en cuenta los sueldos vinculados a la actividad no convencional, ya que los que se desempeñan en tareas similares en campos convencionales tienen remuneraciones más bajas.

Los salarios en los yacimientos de Vaca Muerta

El personal que se desempeña como boca de pozo realiza tareas diversas en los yacimientos y la mayoría requiere de esfuerzo físico como movimiento de materiales y herramientas pesadas, operación de válvulas de gran presión y equipos en general.

Según reveló este medio, en líneas generales, hay equipos de boca de pozo que trabajan en turnos de 8 horas y otros de 12 horas. Para los de menor carga horaria se registraron sueldos por mes de entre $500.000 a $600.000 en bruto.

En números $850.000 son los sueldos en bruto más altos que se registran en Vaca Muerta para los boca de pozo.

Mientras que para los de turnos de hasta 12 horas hay salarios de entre $ 750.000 a $850.000 mensuales, en bruto.

Los recorredores de campo son trabajadores que hacen revisiones, mediciones y monitoreos de sensores, herramientas y plantas en los yacimientos. También asisten en campo en tareas diversas que requiera el encargado de la zona, entre sus principales objetivos.

En números $750.000 es el máximo de salarios en bruto para recorredores que relevó este medio.

Acorde a las consultas, estos trabajadores perciben sueldos de entre $600.000 a $750.000 en bruto, en el caso del personal de 12 horas, que son los más comunes.

En el caso de los perforadores refiere al personal que, en general, manejan los equipos y controlan todos los parámetros con los que se hace el pozo. La mayoría se desempeña en turnos de 12 horas y perciben sueldos de entre 700.000 a 800.000 de bruto.

Adicionales, bonos y sueldos de bolsillo

El personal de campo tiene adicionales en los recibos de sueldos, de los cuales algunos dependen de cada empresa. Además del pago de horas extras, que cuenta para todos, también se cobran ítems como zona desfavorable y vianda, entre los más comunes.

La mayoría de los adicionales pagan ganancias, como, por ejemplo, un porcentaje de la zona desfavorable. Este es uno de los ítems que engorda los salarios de bolsillo que perciben los trabajadores.

Petroleros cerraron la paritaria 2022 – 2023 con un aumento salarial acumulado del 99%. (Foto: archivo Matías Subat)

Y otros, como el concepto de vianda, no sufren descuentos, y es un ítem que permite hacer una diferencia importante a fin de mes, sin embargo, no todos lo perciben. Las empresas que pueden garantizarle la comida a los trabajadores de campo, no pagan vianda.

También hay veces que las empresas pagan bonos por objetivos, que son individuales o por equipos, en carácter no remunerativo. Esto también juega a favor de los salarios de bolsillo.

Con lo cual, teniendo en cuenta este tipo de adicionales y bonos, tener como referencia sólo los salarios brutos no aporta un panorama completo.

Presión sindical

Los sindicatos petroleros de Privados y Jerárquicos de Río Negro, Neuquén y La Pampa anunciaron hace unos días el cierre de la paritaria 2022 – 2023, con un incremento acumulado que superó la inflación del período. Para este año no solo buscan repetir lo mismo, sino también que apuestan a eliminar el pago de impuesto a las ganancias.

No es un reclamo nuevo, ni mucho menos. Hace por lo menos más de un año y medio que el gremio petrolero de base viene haciendo campaña con la eliminación de ganancias, bajo el argumento de lo que los trabajadores «no generan ganancias«, sino que perciben salarios por las tareas que prestan.

El Estado debe enfocar los impuestos en cualquier cosa menos en los trabajadores». Marcelo Rucci

«Es un impuesto distorsivo y tiene que desaparecer. Los trabajadores no tienen ganancias. El Estado debe enfocar los impuestos en cualquier cosa menos en los trabajadores», le dijo a este medio el secretario general de Petroleros Privados, Marcelo Rucci.

Con dos temas calientes en la agenda petrolera ya enunciados, las negociaciones gremiales de 2023 mantendrán la misma intensidad de siempre, aunque esta vez será en el marco de un año electoral que ocupa parte de la atención del sector.