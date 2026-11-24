Lista de Ingredientes harina 0000: 250 gr bananas maduras: 3 azúcar morena: 230 gr yogur natural: 200 gr manteca: 100 gr huevos: 2 café: 1 taza polvo de hornear: 1 cdita. bicarbonato de sodio: 1 cdita. drops de chocolate: 30 gr almendras tostadas: 30 gr

Preparación

Mezclar en un bol el yogur con bicarbonato de sodio y dejarlos reposar durante unos 5 minutos, luego añadir la manteca derretida y a temperatura ambiente, el azúcar granulado y huevos, mezclando bien con un batidor.

Agregar el café, la harina tamizada con polvo de hornear. Añadir el puré de 2 bananas. Mezclar bien con una espátula hasta obtener un compuesto homogéneo, verterlo en el molde previamente forrado en la base con papel manteca.

Agregar a la superficie fetas de banana, algunos drops de chocolate y las almendras picadas. Cocinar en horno precalentado a 180° C durante una hora. Verificar la cocción con una palito de madera si la masa no se pega, la cocción está terminada.