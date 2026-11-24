Budín de banana con café: rico y muy fácil de hacer
Ideal para el desayuno o la merienda. Sin hacer demasiado despliegue en la cocina tenés una elaboración dulce bastante rendidora. La sugerencia es de @mauricioasta.
Budín de banana con café: rico y muy fácil de hacer
Ideal para el desayuno o la merienda. Sin hacer demasiado despliegue en la cocina tenés una elaboración dulce bastante rendidora. La sugerencia es de @mauricioasta.
Lista de Ingredientes
harina 0000: 250 gr
bananas maduras: 3
azúcar morena: 230 gr
yogur natural: 200 gr
manteca: 100 gr
huevos: 2
café: 1 taza
polvo de hornear: 1 cdita.
bicarbonato de sodio: 1 cdita.
drops de chocolate: 30 gr
almendras tostadas: 30 gr
Preparación
Mezclar en un bol el yogur con bicarbonato de sodio y dejarlos reposar durante unos 5 minutos, luego añadir la manteca derretida y a temperatura ambiente, el azúcar granulado y huevos, mezclando bien con un batidor.
Agregar el café, la harina tamizada con polvo de hornear. Añadir el puré de 2 bananas. Mezclar bien con una espátula hasta obtener un compuesto homogéneo, verterlo en el molde previamente forrado en la base con papel manteca.
Agregar a la superficie fetas de banana, algunos drops de chocolate y las almendras picadas. Cocinar en horno precalentado a 180° C durante una hora. Verificar la cocción con una palito de madera si la masa no se pega, la cocción está terminada.
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